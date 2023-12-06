Психологический клуб: Персона, откидывающая тень

8 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

На встрече мы в формате тренинга попробуем внимательно рассмотреть маски друг друга.

Увидим на практике, как другие люди считывают нашу персону. А еще поймем, видим ли мы то же самое в себе. Поговорим о функциях этого важного архетипа и о том, как он помогает нам ежедневно.

Спикер: Дмитрий Носаев — педагог-психолог. Стоимость: 300 руб.