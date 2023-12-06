Психологический клуб: Персона, откидывающая тень
8 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
На встрече мы в формате тренинга попробуем внимательно рассмотреть маски друг друга.
Увидим на практике, как другие люди считывают нашу персону. А еще поймем, видим ли мы то же самое в себе. Поговорим о функциях этого важного архетипа и о том, как он помогает нам ежедневно.
Спикер: Дмитрий Носаев — педагог-психолог. Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 декабря 2023, пятница
19:00
7 - 13 декабря
2 - 20 декабря
19 августа - 20 декабря
7 - 13 декабря
4 октября - 13 декабря
6 - 13 декабря