  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Психологический клуб: Персона, откидывающая тень - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Психологический клуб: Персона, откидывающая тень

Психологический клуб: Персона, откидывающая тень

8 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. 

На встрече мы в формате тренинга попробуем внимательно рассмотреть маски друг друга.

Увидим на практике, как другие люди считывают нашу персону. А еще поймем, видим ли мы то же самое в себе. Поговорим о функциях этого важного архетипа и о том, как он помогает нам ежедневно.

Спикер: Дмитрий Носаев — педагог-психолог. Стоимость: 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 декабря 2023, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Лунный человек
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-10
2 - 20 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Одна дома
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.