афиша
афиша
Регистрация
Обновление в музее Вересаева

Обновление в музее Вересаева

В день 151-летия со дня рождения писателя Викентия Вересаева музей проводит PR-акцию «Обновление».

Главной составляющей праздничной акции станет торжественное открытие обновленного мемориального кабинета В. В. Вересаева, экспозиция которого пополнилась уникальными экспонатами — личными вещами писателя, переданными в дар музею в 2015 году с дачи на Николиной Горе. Теперь в мемориальном кабинете В. В. Вересаева посетители смогут увидеть шахматы писателя, его шкатулку, печатную машинку. Остальные разделы экспозиции также пополнились новыми экспонатами — книгами и фотографиями.

Праздничным подарком для всех туляков и гостей города в этот день станет бесплатное посещение Дома-музея В. В. Вересаева, чтобы все желающие смогли увидеть обновленную экспозицию музея.

Посещение бесплатное.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
16 января 2018, вторник
11:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.