Обновление в музее Вересаева

В день 151-летия со дня рождения писателя Викентия Вересаева музей проводит PR-акцию «Обновление».

Главной составляющей праздничной акции станет торжественное открытие обновленного мемориального кабинета В. В. Вересаева , экспозиция которого пополнилась уникальными экспонатами — личными вещами писателя, переданными в дар музею в 2015 году с дачи на Николиной Горе. Теперь в мемориальном кабинете В. В. Вересаева посетители смогут увидеть шахматы писателя, его шкатулку, печатную машинку. Остальные разделы экспозиции также пополнились новыми экспонатами — книгами и фотографиями.

Праздничным подарком для всех туляков и гостей города в этот день станет бесплатное посещение Дома-музея В. В. Вересаева , чтобы все желающие смогли увидеть обновленную экспозицию музея.

Посещение бесплатное.