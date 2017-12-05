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Мамочки и няшки 2017

Мамочки и няшки 2017

14 января впервые в Туле состоится фотопремия «Мамочки и няшки 2017». Приходите поддержать ваших близких и принять участие в увлекательной шоу-программе!

На фотопремии будут награждены победители фотоконкурса «Мамочки и няшки», который уже проходит в официальном паблике детского и юношеского творческого центра «Академия Звёзд».

Фотография участника, признанная жюри победительницей фотопремии, получит денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, сертификат на бесплатное посещение массажного салона и размещение фото в глянцевом журнале.

Партнёр фотопремии семейно-развлекательного центра «Тропики» подарит 15000 рублей победителю в номинации «Зрительские симпатии» среди всех тематик.

Среди подарков также денежное вознаграждение за второе и третье места, сертификаты на бесплатное посещение SPA-салона, подарки гигиенических средств для малышей, подарочные сертификаты на бесплатную детскую стрижку, подарочные сертификаты на бесплатное посещение семейного развлекательного клуба «Летопарк», подарочные сертификаты в размере 1750 рублей на целый месяц обучения в академии направления «КВН Дети», подарки от магазина развивающих игрушек «Буняка».

К участию в фотоконкурсе приглашаются детишки от 0 до 13 лет и их мамочки!

Где и когда?
Место проведения уточняется
Место проведения уточняется, Место проведения уточняется
14 января 2018, воскресенье
15:00
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