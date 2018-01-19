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День студента

День студента

Тульский экзотариум отмечает День студента!

В канун Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1». Каждый второй студент на сам праздник 25 января, и в последующие выходные 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!

Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).

Кстати, праздник стал официальным только 13 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века.

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
25 января 2018, четверг
10:00
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27 января 2018, суббота
10:00
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28 января 2018, воскресенье
10:00
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