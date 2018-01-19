День студента
Тульский экзотариум отмечает День студента!
В канун Дня российского студенчества Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1». Каждый второй студент на сам праздник 25 января, и в последующие выходные 27 и 28 января сможет посмотреть на животных бесплатно!
Условия акции: при предъявлении студенческого билета (очная форма обучения).
Кстати, праздник стал официальным только 13 лет назад, в 2005 году, когда Президент России подписал указ об установлении Дня российского студенчества и праздновании его 25 января. Неофициально же его празднуют с середины 18 века.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
25 января 2018, четверг
10:00
27 января 2018, суббота
10:00
28 января 2018, воскресенье
10:00