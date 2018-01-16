День рождения дома-музея Вересаева

Мероприятие посвящено 151-летию со дня рождения писателя и 26-летию со дня образования Дома-музея В. В. Вересаева .

Праздничная гостиная соберёт всех друзей музея и поклонников творчества Викентия Викентьевича. Главными гостями станут потомки писателя: правнучатый племянник Лев Разумовский, родственница со стороны матери Таисия Кременецкая и другие. В программе — подведение итогов ушедшего года, рассказ о реализованных проектах, планах на будущее.

Одним из приятных моментов станет вручение авторам конференции опубликованного сборника материалов VI Литературно-краеведческих Вересаевских чтений, которые состоялись в 2017 году к 150-летию со дня рождения писателя.

Вход свободный.