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День рождения дома-музея Вересаева

День рождения дома-музея Вересаева

Мероприятие посвящено 151-летию со дня рождения писателя и 26-летию со дня образования Дома-музея В. В. Вересаева.

Праздничная гостиная соберёт всех друзей музея и поклонников творчества Викентия Викентьевича. Главными гостями станут потомки писателя: правнучатый племянник Лев Разумовский, родственница со стороны матери Таисия Кременецкая и другие. В программе — подведение итогов ушедшего года, рассказ о реализованных проектах, планах на будущее.

Одним из приятных моментов станет вручение авторам конференции опубликованного сборника материалов VI Литературно-краеведческих Вересаевских чтений, которые состоялись в 2017 году к 150-летию со дня рождения писателя.

Вход свободный.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
20 января 2018, суббота
12:00
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