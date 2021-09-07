День открытых дверей в музее на станции «Козлова Засека»
12 сентября музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека» отпразднует свое 20-летие.
В этот день посетители смогут бесплатно посетить территорию комплекса и выставку «Железная дорога Льва Толстого». С 11:00 до 17:00 каждый час будут проводиться бесплатные получасовые экскурсии.
Козлова Засека — ближайшая к усадьбе «Ясная Поляна» железнодорожная станция. Она открылась в конце 1860-х годов на Тульском участке Московско-Курской железной дороги. На станции останавливались некоторые поезда дальнего следования, идущие в южном направлении, а в летнее время — и дачные поезда. Сюда приезжали Репин, Короленко, Шишкин, Страхов и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее проследовать в усадьбу писателя. Часто Толстые встречали на станции своих гостей, здесь они получали почту. «Жду с большим волнением твоего письма, милый друг, и иду за ним в 5 часов вечера на Козловку», — писал Лев Толстой жене. В качестве своего адреса писатель указывал следующее: «Тульская губерния, Тульский уезд, станция „Козлова Засека“».