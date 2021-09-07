афиша
афиша
Регистрация
День открытых дверей в музее на станции «Козлова Засека»

День открытых дверей в музее на станции «Козлова Засека»

12 сентября музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека» отпразднует свое 20-летие.

В этот день посетители смогут бесплатно посетить территорию комплекса и выставку «Железная дорога Льва Толстого». С 11:00 до 17:00 каждый час будут проводиться бесплатные получасовые экскурсии.

Козлова Засека — ближайшая к усадьбе «Ясная Поляна» железнодорожная станция. Она открылась в конце 1860-х годов на Тульском участке Московско-Курской железной дороги. На станции останавливались некоторые поезда дальнего следования, идущие в южном направлении, а в летнее время — и дачные поезда. Сюда приезжали Репин, Короленко, Шишкин, Страхов и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее проследовать в усадьбу писателя. Часто Толстые встречали на станции своих гостей, здесь они получали почту. «Жду с большим волнением твоего письма, милый друг, и иду за ним в 5 часов вечера на Козловку», — писал Лев Толстой жене. В качестве своего адреса писатель указывал следующее: «Тульская губерния, Тульский уезд, станция „Козлова Засека“».

Поездки Толстого и его семьи в Москву, как правило, осуществлялись через Козлову Засеку. Последний раз Лев Николаевич уезжал с Козловки 15 августа 1910 года в Кочеты — имение своей старшей дочери Татьяны Львовны.
 
С Козловой Засекой связаны и трагические события ноября 1910 года. Сюда прибыл траурный поезд со станции Астапово, который привез гроб с телом Толстого. В 1918 году «Козлова Засека» была переименована в станцию Ясная Поляна. В 1974 год постановлением Совета Министров РСФСР станция была включена в список объектов культуры, подлежащих охране как памятник государственного значения.
 
В 2001 году здесь открылся музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», ставший филиалом музея-усадьбы «Ясная Поляна». Комплекс включает привокзальную территорию с железнодорожной платформой, вокзал, выставку «Железная дорога Льва Толстого», сувенирную лавку, автостоянку. По выставке «Железная дорога Льва Толстого» и по территории музейно-вокзального комплекса проводятся экскурсии.
Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
12 сентября 2021, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.