День открытых дверей в музее на станции «Козлова Засека»

12 сентября музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека» отпразднует свое 20-летие.

В этот день посетители смогут бесплатно посетить территорию комплекса и выставку «Железная дорога Льва Толстого». С 11:00 до 17:00 каждый час будут проводиться бесплатные получасовые экскурсии.

Козлова Засека — ближайшая к усадьбе «Ясная Поляна» железнодорожная станция. Она открылась в конце 1860-х годов на Тульском участке Московско-Курской железной дороги. На станции останавливались некоторые поезда дальнего следования, идущие в южном направлении, а в летнее время — и дачные поезда. Сюда приезжали Репин, Короленко, Шишкин, Страхов и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее проследовать в усадьбу писателя. Часто Толстые встречали на станции своих гостей, здесь они получали почту. «Жду с большим волнением твоего письма, милый друг, и иду за ним в 5 часов вечера на Козловку», — писал Лев Толстой жене. В качестве своего адреса писатель указывал следующее: «Тульская губерния, Тульский уезд, станция „Козлова Засека“».

Поездки Толстого и его семьи в Москву, как правило, осуществлялись через Козлову Засеку. Последний раз Лев Николаевич уезжал с Козловки 15 августа 1910 года в Кочеты — имение своей старшей дочери Татьяны Львовны.

С Козловой Засекой связаны и трагические события ноября 1910 года. Сюда прибыл траурный поезд со станции Астапово, который привез гроб с телом Толстого. В 1918 году «Козлова Засека» была переименована в станцию Ясная Поляна. В 1974 год постановлением Совета Министров РСФСР станция была включена в список объектов культуры, подлежащих охране как памятник государственного значения.

В 2001 году здесь открылся музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», ставший филиалом музея-усадьбы «Ясная Поляна». Комплекс включает привокзальную территорию с железнодорожной платформой, вокзал, выставку «Железная дорога Льва Толстого», сувенирную лавку, автостоянку. По выставке «Железная дорога Льва Толстого» и по территории музейно-вокзального комплекса проводятся экскурсии.