28 марта: игра Doom «на рельсах» и стоп-моушн в эпоху 3D

Доброе утро! Радуемся пятнице и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле обещают небольшой дождь и до +10 градусов, в субботу будет так же мокро и воздух прогреется до +12 градусов, а в воскресенье синоптики обещают переменную облачность и до +13.

В последние годы мы наблюдаем удивительное слияние технологий и ностальгии, когда старинные устройства получают новое дыхание благодаря современным технологиям. Одним из самых ярких примеров этого феномена стало запуск классической игры Doom на бортовом компьютере модернизированного советского трамвая ЛМ-68М2.

Одной из главных проблем, с которой столкнулись разработчики, была несовместимость бортовой компьютерной системы трамвая с современными USB-устройствами. Бортовой компьютер на базе решения «Элепром ETC.2–064» не поддерживал USB-клавиатуры, что ставило под сомнение возможность управления игрой. Однако креативный подход помог решить эту проблему: была найдена старая клавиатура с разъемом PS/2, которая идеально подошла для подключения к системе.

После успешной интеграции клавиатуры и установки Doom, автор видео получили уникальную возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться игровой классикой прямо в кабине трамвая.

Сегодня слушаем Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero.

Студия Corridor Digital удивила зрителей, выпустив стоп-моушн ролик, в котором все объекты и герои были напечатаны на 3D-принтере. Этот проект стал настоящим примером синергии традиционных методов анимации и современных технологий.

Сюжет ролика вращается вокруг человечка, который отчаянно пытается спасти свою собаку от навязчивого робота-пылесоса. Эта простая, но трогательная история привлекает внимание и заставляет зрителей сопереживать героям. Однако главной изюминкой проекта является не только его сюжет, но и процесс создания.

Авторы использовали технологию захвата движения, чтобы записать движения персонажей. Каждая поза была преобразована в 3D-модель, что позволило создать более двух тысяч уникальных фигурок. Эти фигурки были напечатаны на 3D-принтере и собраны вручную, что добавило проекту особую атмосферу и индивидуальность. Стоп-моушн анимация, в которой каждое движение фиксируется покадрово, требует огромного терпения и внимания к деталям, и команда Corridor Digital с блеском справилась с этой задачей.

Результатом их труда стал не только визуально впечатляющий ролик, но и демонстрация того, как современные технологии могут обогатить традиционные формы искусства.

В Бангкоке есть цветочный магазин, который радует своих посетителей необычными букетами с "собачками". Эти милые композиции сочетают в себе яркие цветы и очаровательные фигурки собак из цветов, создавая настоящие шедевры, способные поднять настроение каждому.

Милого настроения!