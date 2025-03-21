Где поесть: пробуем постное меню в тульских ресторанах

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Это особый период в православной традиции, когда верующие усердно молятся и — что не менее важно — соблюдают ограничения в еде. Главная цель гастрономических воздержаний — подчинение тела духу.

Существует несколько степеней строгости поста. Обычно верующие практикуют отказ от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.

Также постное меню придется по вкусу веганам и адептам здорового питания.

Myslo пробовал постное меню в:

Цена: 580 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 11 мин.

Постное меню в Ten достаточно разнообразное: по две позиции закусок, салатов и горячего, плюс один вариант десерта. Стоимость блюд варьируется от 420 до 830 руб. (в среднем около 600 руб.)

Мы выбрали цветную капусту в веганской темпуре с соусом из авокадо и тофу. С первых секунд мы не отличили соцветия капусты от кусочков мяса — очень похоже!

Солоновато-умамная и хрустящая капуста контрастирует с нежным и воздушным соусом. Зелень дает свежий акцент и завершает блюдо.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 359 руб.

Вес: 275 г.

Время ожидания: 11 мин.

«Мама» угощает сразу 11-ю постными позициями: три салата и основных блюда, два супа и десерта, одна закуска. Цены демократичные: от 199 до 392 руб.

Мы решили попробовать салат с опятами и баклажаном. Тут и жареный картофель, и черри конфи — звучит вкусно!

Де-факто салат оказался полным разочарованием. У нас сложилось впечатление, что его приготовили по принципу «все что было в холодильнике». Получился эдакий гибрид салата с баклажаном (тот самый ТК-шный соус тоже тут есть!) и… всего остального.

Что хотел сказать автор — непонятно. Холодный отварной — не жареный! — мини-картофель, магазинные грибочки, неуместный салат в свит-чили соусе — ну что это?! Грустно и невкусно.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 420 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 13 мин.

«Атлас» предлагает всего три блюда: паштет из баклажанов и кедровых орехов (380 руб.), стейк из капусты со сметаной и кешью (450 руб.) и запеченная свекла с малиновым вареньем.

Если в первыми двумя блюдами все более-менее понятно, то последний вариант нас удивил. Его мы и выбрали.

Однозначно назвать это блюдо десертом сложно. Более того, оно не похоже ни на какое другое, что мы пробовали за всю рубрику «Где поесть».

Нежный вкус свеклы с легкой горчинкой заполняет все пространство, а затем разбавляется по-летнему свежим и сладким сочетанием мяты с малиновым вареньем. Очень необычно!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 375 руб.

Вес: 370 г.

Время ожидания: 12 мин.

Для вегетарианского меню в «Томато» даже завели отдельный буклет. На выбор предлагают по паре супов и салатов, одну закуску и три основных блюда. Цены варьируются от 255 до 445 руб.

Мы взяли пасту «Арабьята» («Аррабиата?»). В целом — ничего особенного, крепкий «середнячок» который вы сможете приготовить дома (и то если не будете шибко заморачиваться).

Нам не понравилось обилие масла и практически безвкусные овощи в соусе. Достоинство последнего — комфортная острота: мы спокойно доели порцию, при этом не утратив приятного жжения на языке.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 400 руб.

Вес: 306 г.

Время ожидания: 19 мин.

В постном меню «цеха» пять блюд: салат (700 руб.), суп, горячее, десерт (по 400 руб.) и вегетарианский хлеб (100 руб.).

Мы выбрали интригующий стейк из капусты с кокосовым карри и вегетарианской бриошью. Мы надеялись увидеть что-то в роде имитации мяса, по типу соевого. Но нет: стейком может зваться все, что приготовлено похожим способом.

Трактовка карри здесь тоже особая. В «цехе» это просто соус, а не гарнир с соусом из одноименной приправы.

Блюдо нам понравилось и по вкусу, и контрастностью. Тающая во рту капуста хрустит на зубах, а нежный кокосовый карри отдает пряной остринкой. Отметим кедровые орешки — без них капустный стейк был бы совсем другим! Зелень тоже в тему.

Бриошь показалась нам суховатой и рассыпчатой, но есть можно — она вегетарианская. Зато такая же мягкая, как булочка по оригинальному рецепту!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — Ten (580 руб.).

Самое дешевое блюдо — Mama Mia (359 руб.).

Самая большая порция — «Томато» (370 г).

Самая маленькая порция — Ten и «Атлас» (по 250 г).

Самое разнообразное постное меню — Mama Mia (11 позиций).

Самое скромное постное меню — «Атлас» (три позиции).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Атлас».