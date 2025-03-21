Где поесть: пробуем постное меню в тульских ресторанах

В 2025 году Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля. Это особый период в православной традиции, когда верующие усердно молятся и — что не менее важно — соблюдают ограничения в еде. Главная цель гастрономических воздержаний — подчинение тела духу.
Существует несколько степеней строгости поста. Обычно верующие практикуют отказ от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.
Также постное меню придется по вкусу веганам и адептам здорового питания.
Myslo пробовал постное меню в:
- гастробистро Ten (ул. Ф. Энгельса, 1),
- ресторане Mama Mia (ул. Демонстрации, 1-а),
- гастрокофейне «Атлас» (ул. Советская, 17),
- ресторане «Томато» (пр. Ленина, 54-а),
- ресторане «Кулинарный цех» (ул. Металлистов, 15-а).
Ten
Цена: 580 руб.
Вес: 250 г.
Время ожидания: 11 мин.
Постное меню в Ten достаточно разнообразное: по две позиции закусок, салатов и горячего, плюс один вариант десерта. Стоимость блюд варьируется от 420 до 830 руб. (в среднем около 600 руб.)
Мы выбрали цветную капусту в веганской темпуре с соусом из авокадо и тофу. С первых секунд мы не отличили соцветия капусты от кусочков мяса — очень похоже!
Солоновато-умамная и хрустящая капуста контрастирует с нежным и воздушным соусом. Зелень дает свежий акцент и завершает блюдо.
Оценка: 5 из 5 баллов.
Mama Mia
Цена: 359 руб.
Вес: 275 г.
Время ожидания: 11 мин.
«Мама» угощает сразу 11-ю постными позициями: три салата и основных блюда, два супа и десерта, одна закуска. Цены демократичные: от 199 до 392 руб.
Мы решили попробовать салат с опятами и баклажаном. Тут и жареный картофель, и черри конфи — звучит вкусно!
Де-факто салат оказался полным разочарованием. У нас сложилось впечатление, что его приготовили по принципу «все что было в холодильнике». Получился эдакий гибрид салата с баклажаном (тот самый ТК-шный соус тоже тут есть!) и… всего остального.
Что хотел сказать автор — непонятно. Холодный отварной — не жареный! — мини-картофель, магазинные грибочки, неуместный салат в свит-чили соусе — ну что это?! Грустно и невкусно.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Атлас
Цена: 420 руб.
Вес: 250 г.
Время ожидания: 13 мин.
«Атлас» предлагает всего три блюда: паштет из баклажанов и кедровых орехов (380 руб.), стейк из капусты со сметаной и кешью (450 руб.) и запеченная свекла с малиновым вареньем.
Если в первыми двумя блюдами все более-менее понятно, то последний вариант нас удивил. Его мы и выбрали.
Однозначно назвать это блюдо десертом сложно. Более того, оно не похоже ни на какое другое, что мы пробовали за всю рубрику «Где поесть».
Нежный вкус свеклы с легкой горчинкой заполняет все пространство, а затем разбавляется по-летнему свежим и сладким сочетанием мяты с малиновым вареньем. Очень необычно!
Оценка: 5 из 5 баллов.
Томато
Цена: 375 руб.
Вес: 370 г.
Время ожидания: 12 мин.
Для вегетарианского меню в «Томато» даже завели отдельный буклет. На выбор предлагают по паре супов и салатов, одну закуску и три основных блюда. Цены варьируются от 255 до 445 руб.
Мы взяли пасту «Арабьята» («Аррабиата?»). В целом — ничего особенного, крепкий «середнячок» который вы сможете приготовить дома (и то если не будете шибко заморачиваться).
Нам не понравилось обилие масла и практически безвкусные овощи в соусе. Достоинство последнего — комфортная острота: мы спокойно доели порцию, при этом не утратив приятного жжения на языке.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Кулинарный цех
Цена: 400 руб.
Вес: 306 г.
Время ожидания: 19 мин.
В постном меню «цеха» пять блюд: салат (700 руб.), суп, горячее, десерт (по 400 руб.) и вегетарианский хлеб (100 руб.).
Мы выбрали интригующий стейк из капусты с кокосовым карри и вегетарианской бриошью. Мы надеялись увидеть что-то в роде имитации мяса, по типу соевого. Но нет: стейком может зваться все, что приготовлено похожим способом.
Трактовка карри здесь тоже особая. В «цехе» это просто соус, а не гарнир с соусом из одноименной приправы.
Блюдо нам понравилось и по вкусу, и контрастностью. Тающая во рту капуста хрустит на зубах, а нежный кокосовый карри отдает пряной остринкой. Отметим кедровые орешки — без них капустный стейк был бы совсем другим! Зелень тоже в тему.
Бриошь показалась нам суховатой и рассыпчатой, но есть можно — она вегетарианская. Зато такая же мягкая, как булочка по оригинальному рецепту!
Оценка: 5 из 5 баллов.
Самое дорогое блюдо — Ten (580 руб.).
Самое дешевое блюдо — Mama Mia (359 руб.).
Самая большая порция — «Томато» (370 г).
Самая маленькая порция — Ten и «Атлас» (по 250 г).
Самое разнообразное постное меню — Mama Mia (11 позиций).
Самое скромное постное меню — «Атлас» (три позиции).
Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Атлас».