6 лучших комментариев: 21 марта - 28 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Начало реконструкции Орловского путепровода в Туле задерживается
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В каком районе Тулы самая жёсткая вода
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На ул. Кутузова водители по-прежнему игнорируют дорожную разметку
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Веломаршрут «Лев Толстой» увеличат на 6 километров
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В Тульской области создали Совет по демографической и семейной политике
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18-летняя девушка проглотила две металлические вилки
Лучший комментатор недели - ...