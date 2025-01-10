Взрослые игры
9 апреля в Городском концертном зале покажут спектакль «Взрослые игры».
Уморительно смешной спектакль с невероятными сюжетными поворотами и
калейдоскопом забавных коллизий. Комедия положений, в которой сама идея перевертышей и подмен доведена автором до абсурда.
Семейная жизнь одной благополучной четы однажды превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на непрекращающихся недоразумениях. Главный герой пьесы , чтобы не оставлять свою любовницу одну в ее день рождения, предлагает
провести этот день в его загородном доме. И как положено во Французской комедии все пошло не со всем по задуманному плану. Мечта о пикантном свидании с любовницей оборачивается многолюдной вечеринкой с участием жены, друга и даже домохозяйки.
С появлением новых персонажей ситуация становится еще более запутанной и пикантной, а действие разворачивается все азартней и динамичней, заставляя смотреть спектакль на одном дыхании. И даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе всех невероятных сюжетных поворотов, ожидающих зрителей в этой
бесконечно смешной, яркой, обаятельной и грациозной французской комедии.
В спектакле принимают участие:
- Павел Прилучный;
- Екатерина Иванова\Ольга Медынич;
- Сергей Друзьяк\Джемал Тетруашвили;
- Зепюр Прилучная\ Елизавета Мартинес Карденас;
- Татьяна Дорофеева;
- Павел Гайдученко.