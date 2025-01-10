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Взрослые игры

Взрослые игры

9 апреля в Городском концертном зале покажут спектакль «Взрослые игры».

Уморительно смешной спектакль с невероятными сюжетными поворотами и
калейдоскопом забавных коллизий. Комедия положений, в которой сама идея перевертышей и подмен доведена автором до абсурда.

Семейная жизнь одной благополучной четы однажды превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на непрекращающихся недоразумениях. Главный герой пьесы , чтобы не оставлять свою любовницу одну в ее день рождения, предлагает
провести этот день в его загородном доме. И как положено во Французской комедии все пошло не со всем по задуманному плану. Мечта о пикантном свидании с любовницей оборачивается многолюдной вечеринкой с участием жены, друга и даже домохозяйки.

С появлением новых персонажей ситуация становится еще более запутанной и пикантной, а действие разворачивается все азартней и динамичней, заставляя смотреть спектакль на одном дыхании. И даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе всех невероятных сюжетных поворотов, ожидающих зрителей в этой
бесконечно смешной, яркой, обаятельной и грациозной французской комедии.

В спектакле принимают участие:

  • Павел Прилучный;
  • Екатерина Иванова\Ольга Медынич;
  • Сергей Друзьяк\Джемал Тетруашвили;
  • Зепюр Прилучная\ Елизавета Мартинес Карденас;
  • Татьяна Дорофеева;
  • Павел Гайдученко.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
9 апреля 2025, среда
19:00
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