9 апреля в Городском концертном зале покажут спектакль «Взрослые игры».



Уморительно смешной спектакль с невероятными сюжетными поворотами и

калейдоскопом забавных коллизий. Комедия положений, в которой сама идея перевертышей и подмен доведена автором до абсурда.



Семейная жизнь одной благополучной четы однажды превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на непрекращающихся недоразумениях. Главный герой пьесы , чтобы не оставлять свою любовницу одну в ее день рождения, предлагает

провести этот день в его загородном доме. И как положено во Французской комедии все пошло не со всем по задуманному плану. Мечта о пикантном свидании с любовницей оборачивается многолюдной вечеринкой с участием жены, друга и даже домохозяйки.



С появлением новых персонажей ситуация становится еще более запутанной и пикантной, а действие разворачивается все азартней и динамичней, заставляя смотреть спектакль на одном дыхании. И даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе всех невероятных сюжетных поворотов, ожидающих зрителей в этой

бесконечно смешной, яркой, обаятельной и грациозной французской комедии.



В спектакле принимают участие:

Павел Прилучный;

Екатерина Иванова\Ольга Медынич;

Сергей Друзьяк\Джемал Тетруашвили;

Зепюр Прилучная\ Елизавета Мартинес Карденас;

Татьяна Дорофеева;

Павел Гайдученко.