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Тима ищет свет

Тима ищет свет

5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет.

Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами. Третий альбом «Зеркало» был выделен критиками и стал одним из главных музыкальных открытий 2021 года.

Творчество Тимы любят не только за находчивую музыку и тексты, но также за уникальную атмосферу на его концертах, где зрителей всегда ждёт драйв, шоу и завораживающее выступление артиста.

Стоимость: от 1480 руб.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
5 апреля 2025, суббота
19:00
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