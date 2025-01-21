Тима ищет свет
5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет.
Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами. Третий альбом «Зеркало» был выделен критиками и стал одним из главных музыкальных открытий 2021 года.
Творчество Тимы любят не только за находчивую музыку и тексты, но также за уникальную атмосферу на его концертах, где зрителей всегда ждёт драйв, шоу и завораживающее выступление артиста.
Стоимость: от 1480 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
5 апреля 2025, суббота
19:00
2 - 9 апреля
27 февраля - 6 апреля
19 августа - 5 апреля 2023
16 марта - 9 апреля
8 марта - 6 апреля
17 августа - 9 апреля 2023