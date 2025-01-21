5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет.

Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами. Третий альбом «Зеркало» был выделен критиками и стал одним из главных музыкальных открытий 2021 года.

Творчество Тимы любят не только за находчивую музыку и тексты, но также за уникальную атмосферу на его концертах, где зрителей всегда ждёт драйв, шоу и завораживающее выступление артиста.



Стоимость: от 1480 руб.