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Павел Воля

Павел Воля

10 апреля в манеже «Арсенала» выступит Павел Воля — самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта.

Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
10 апреля 2025, четверг
19:00
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