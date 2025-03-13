10 апреля в манеже «Арсенала» выступит Павел Воля — самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта.

Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.



Стоимость: от 2000 руб.