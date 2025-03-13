Павел Воля
10 апреля в манеже «Арсенала» выступит Павел Воля — самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта.
Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
10 апреля 2025, четверг
19:00
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
12 апреля, суббота 00:00
16 января - 13 апреля
10 - 16 апреля
2 - 17 апреля