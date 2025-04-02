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Хотите красивую свадьбу, корпоратив или шикарный юбилей? Добро пожаловать в банкетный зал «Шартрез»!
erid: F7NfYUJCUneRHyBAN3pk; Главное фото: Андрей Агапов.

Хотите красивую свадьбу, корпоратив или шикарный юбилей? Добро пожаловать в банкетный зал «Шартрез»!

Рассказываем, кому доверить организацию праздников и где отметить знаковое событие.

Свадьбы

Готовитесь к свадьбе и выбираете, где ее отпраздновать? В банкетном зале «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения идеального торжества: два больших банкетных зала, современное музыкальное оборудование, модный декор, уютное и комфортное помещение.

Банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, свободно вмещает в себя от 20 до 100 человек. Его интерьер выполнен в современном стиле, что позволяет легко адаптировать его под любую тематику свадьбы. Мягкое освещение, элегантная мебель и просторная танцевальная площадка создадут неповторимую атмосферу праздника.

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Верхний зал, более просторный, готов принять от 20 до 200 гостей. Здесь царит атмосфера уюта в классическом стиле. Современная система кондиционирования обеспечит комфорт в любое время года. Оба зала оборудованы профессиональной звуковой и световой аппаратурой, что позволит воплотить любые ваши музыкальные и световые идеи.


Фото: Ольга Фролова.

Команда «Шартрез» возьмет на себя все важные моменты по организации вашего торжества, начиная от составления меню, подбора ведущего, фотографа, декорирования зала и др. Мы предлагаем широкий выбор блюд европейской и русской кухни, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. С банкетным залом «Шартрез» ваша свадьба станет незабываемым событием!

Свадебная церемония или выездная регистрация

В «Шартрез» есть просторная летняя площадка, где можно провести выездную свадебную церемонию или фуршет, превратив ваш особенный свадебный день в незабываемое событие.

Можно организовать как классическую свадебную церемонию с аркой, украшенной цветами, так и более современный и стильный фуршет, где гости смогут свободно общаться и наслаждаться изысканными закусками и напитками. «Шартрез» предлагает индивидуальный подход к каждому мероприятию, чтобы учесть все пожелания и создать атмосферу, идеально отражающую вашу пару.

летняя площадка.jpgФото: Денис Федоров.

Благодаря большой площади здесь можно комфортно разместить даже самую большую свадебную вечеринку, обеспечив достаточно места для танцев, развлечений и просто приятного времяпрепровождения. Команда профессионалов позаботится о каждой детали, от оформления и освещения до музыкального сопровождения и кейтеринга, чтобы вы могли расслабиться и наслаждаться своим праздником.

Банкетный зал «Шартрез» – это место, где мечты становятся реальностью. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы ваше торжество было незабываемым.

Красивый интерьер, великолепная кухня и безупречный сервис создадут атмосферу волшебства и праздника.

«Шартрез» предлагает индивидуальный подход к каждому гостю. Опытные менеджеры помогут вам разработать меню по вашему вкусу, а также сценарий вашего мероприятия, учитывая все пожелания и предпочтения.

В «Шартрезе» вы сможете насладиться не только великолепной кухней, но и профессиональным музыкальным сопровождением, ярким оформлением и безупречным обслуживанием. Команда сделает все возможное, чтобы праздник стал самым ярким и запоминающимся событием в жизни. Доверьте свой праздник профессионалам, и он превзойдет все ваши ожидания!


Фото: Ольга Фролова.

Банкетный зал «Шартрез» обладает богатым опытом в организации торжественных мероприятий, поскольку успешно работает в этой сфере уже более десяти лет. За это время здесь провели сотни свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок и других знаменательных событий, каждое из которых было уникальным и незабываемым.

Секрет успеха «Шартрез» – внимательное отношение к каждому гостю, профессиональный подход к организации и безупречное качество обслуживания. Здесь могут воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, создавая атмосферу праздника и радости.

Юбилеи

Юбилей в банкетном зале «Шартрез» – это обещание незабываемого торжества. Это изысканное пространство, где будет комфортно и уютно.

Банкетный зал «Шартрез» – не просто место для проведения мероприятий, это тщательно продуманное пространство, способное адаптироваться под любые ваши пожелания, от классической рассадки до тематического оформления – здесь готовы воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи.

2025-03-24_14-53-59.pngНижний зал.

Предлагается широкий выбор меню от дипломированного шеф-повара, способного удовлетворить даже вкусы гурманов. Изысканные блюда, безупречный сервис и внимание к каждой детали – вот что делает «Шартрез» идеальным выбором для празднования юбилея.

Доверьте «Шартрез» организацию вашего торжества, и здесь сделают все возможное, чтобы юбилей стал ярким и запоминающимся событием для вас и ваших гостей. «Шартрез» – место, где рождаются счастливые воспоминания.

Выпускные вечера

Выпускной вечер – это рубеж, символ окончания важного этапа в жизни и начало новой главы. И чтобы этот вечер остался в памяти навсегда, команда профессионалов банкетного зала «Шартрез» готова создать идеальную атмосферу праздника, наполненную элегантностью и безупречным сервисом.

Здесь предлагают индивидуальный подход к каждому гостю, помогая разработать уникальный сценарий выпускного вечера в банкетном зале, который отразит ваши пожелания и мечты.

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Верхний зал.

От вкусной кухни, способной удовлетворить самые изысканные вкусы, до профессионального светового и звукового оборудования – в «Шартрез» есть все, чтобы сделать ваш выпускной вечер незабываемым. Доверьте компании организацию вашего праздника, и он превратится в волшебную сказку, полную радости, смеха и ярких воспоминаний. Банкетный зал «Шартрез» – отличный выбор для идеального выпускного вечера.

Корпоративы

Корпоратив в банкетном зале – это хорошее решение, если вы стремитесь создать незабываемую атмосферу для вашего коллектива. Здесь есть просторные залы, способные вместить компании любого размера, сохраняя при этом ощущение комфорта и уюта. Разумные цены делают предложение еще более привлекательным, позволяя оптимизировать бюджет мероприятия.

Банкетные залы оборудованы всем необходимым для проведения корпоративов любого формата – от торжественных банкетов до тематических вечеринок и деловых встреч. Гостям предлагают гибкие условия аренды, позволяющие адаптировать пространство под конкретные потребности и пожелания. Команда профессионалов готова оказать всестороннюю поддержку в организации мероприятия, начиная от составления меню и заканчивая подбором развлекательной программы. С «Шартрез» ваш корпоратив пройдет на высшем уровне и оставит только приятные воспоминания.

Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Тел.: 8 (4872) 71-02-03, 8 (930) 899-88-00.

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Автор:
вчера, в 16:10
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