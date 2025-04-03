От цистита до пластики и бесплодия: как урологи и гинекологи помогают решить «острые» проблемы

Что за врач такой — уролог-андролог, что он лечит?
Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»
— Урология — наука о мочевыделительной системе (почки, мочеточники, мочевой пузырь), она есть и у мужчин и у женщин. У мужчины продолжение мочевыделительной системы — половая система, и этим занимается адрология (все проблемы, связанные с интимной жизнью мужчины, репродукция, сексуальная сфера — это все андрология).
С чем может помочь такой доктор для женщин и мужчин?
- Мочекаменная болезнь
- Цистит, пиелонефрит
- Полипы уретры
- Простатит, уретрит
- Мужское бесплодие
- Аденома предстательной железы
- Нарушение эрекции
- Преждевременное семяизвержение
- Варикоцеле
- Фимоз (сужение просвета крайней плоти)
- Гидроцеле (водянка яичек)
- Протезирование яичек
- Пластика уздечки
- Циркумцизия (обрезание крайней плоти)
- Вазэктомия (стерилизация)
- Удаление кондилом (лазер)
8 важных симптомов, с которыми нужно обратиться к урологу.
— Любой дом строится с фундамента. Фундаментом для доктора являются жалобы его пациента. Если присутствует хоть одна — нужно обязательно прийти к доктору и все без утайки рассказать.
Вот эти жалобы:
• боль или дискомфорт — могут быть в области мочевого пузыря, промежности, половых органов, поясницы;
• учащенное мочеиспускание — если днем вы ходите в туалет более 8 раз, значит пора задуматься;
• ночные позывы;
• выделения — скудные, обильные, жидкие;
• нарушения тока мочи — вялая струя мочи, раздваивание ее или прерывание во время акта мочеиспускания;
• ухудшение потенции — слабая эрекция, преждевременная эякуляция, отсутствие эрекции по утрам;
• снижение либидо — отсутствие желания к противоположенному полу;
• невозможность зачать ребенка в течение года с момента ваших стараний.
Как часто надо посещать уролога и нужно ли к нему ходить женщинам?
Нижник Роман, врач — уролог, хирург, андролог
— Существует заблуждение, что уролог — мужской врач, но это не так. Женщинам лучше обращаться к урологу, а не к гинекологу, если речь идет об инфекциях мочевых путей — циститах, пиелонефритах. Мужчинам уролога стоит посещать, если есть тревожные симптомы, неприятные ощущения или профилактически 1 раз в год.
У 2/3 пациентов болезни мочеполовой сферы протекают бессимптомно. Поэтому уролог-андролог — важный доктор в поддержании мужского и женского здоровья.
Прием, УЗИ и операции проводит Нижник Р.Г.:
- Уролог-хирург
- Андролог
- Врач УЗИ диагностики
- Стаж 17 лет
- Первая квалификационная категория
- ТОП 10 урологов г. Тулы
- Член Российского общества урологов
- Член Профессиональной ассоциации андрологов России
Как помогает уролог в лечении бесплодия?
У 70% бесплодных пар при правильном лечении беременность наступает самостоятельно.
Немного статистики: от 15% до 32% пар репродуктивного возраста не могут самостоятельно зачать ребенка. Сегодня при проблемах с зачатием обследуют пару и вот почему
Женское бесплодие (основные причины):
- нарушения проходимости маточных труб;
- кисты яичников;
- нарушения процессов созревания яйцеклеток;
- эндометриоз;
- врожденные или приобретенные аномалии развития строения матки;
- новообразования;
- генетические факторы;
- инфекции.
Мужское бесплодие (основные причины):
- варикоцеле;
- послеоперационные рубцы, сужения, спайки;
- травмы яичка;
- гормональные нарушения;
- генетические факторы.
Бесплодие неясного происхождения: после комплексного обследования партнеров не выявляется никаких патологий, которые могли бы косвенно или напрямую приводить к проблемам с зачатием.
Лечение женского и мужского бесплодия может быть:
- медикаментозное;
- хирургические малоинвазивные операции.
Важно: в процессе диагностики и лечения принимают участие оба партнера и консилиум врачей. Только такая совместная работа дает результат: у 70% бесплодных пар наступает самостоятельная беременность.
В клинике Л’МЕД есть все возможности для медикаментозного и хирургического лечения, а также, комфортный стационар.
Диагностикой и лечением бесплодия занимаются:
- гинеколог-эндокринолог: Шнуркова Е. Н.
- гинеколог -эндоскопист: Прохоров В. А.
- уролог-андролог: Нижник Р. Г.
А как же «острые» проблемы, такие, как недержание мочи или пластика половых органов — этим тоже занимается уролог?
гинеколог — эндокринолог Елена Шнуркова
— Недержание мочи — это чаще женская проблема. На начальных стадиях лечится консервативно. Если случай более запущенный, тогда это хирургическая коррекция — установка слинга. Этим занимается гинеколог-хирург.
Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни.
Слинговая операция — эффект на всю жизнь.
Суть операции: установка слинга.
Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.
Слинг — это синтетический имплантат, заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:
- гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем);
- не влияет на кровоток внутренних органов.
Показания для слинговой операции:
- стрессовое недержание мочи у женщин;
- цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).
Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Операция проводится под анестезией.
Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.
Зачем девочки делают лабиопластику?
Большие или асимметричные губы не считаются проблемой. Однако избыток тканей может привести к боли, трению или воспалению при ношении белья, занятиях спортом.
Для некоторых девочек внешний вид больших или ассиметричных губ — источник эмоционального стресса.
Лабиопластика сегодня — это не только про красоту и эстетику, но и про решение физиологических проблем, ухудшающих качество жизни.
Причины деформации или асимметрии губ:
- врожденные;
- после родов;
- после гормональных изменений;
- после травм.
Лабиопластика — прихоть ли? Скорее забота о здоровье.
Пластику и установку слинга выполняет: Шнуркова Е. Н.
- гинеколог-эндокринолог
- специалист в области эстетической гинекологии
- 10 лет практики
- 9 лет операционной практики
- 7000 довольных пациентов
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• оперативное лечение урология
Берегите себя и вовремя проходите обследования.
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Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82
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