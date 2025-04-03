От цистита до пластики и бесплодия: как урологи и гинекологи помогают решить «острые» проблемы

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Рассказываем о «волшебных» докторах для женщин и мужчин.

Что за врач такой — уролог-андролог, что он лечит?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД» — Урология — наука о мочевыделительной системе (почки, мочеточники, мочевой пузырь), она есть и у мужчин и у женщин. У мужчины продолжение мочевыделительной системы — половая система, и этим занимается адрология (все проблемы, связанные с интимной жизнью мужчины, репродукция, сексуальная сфера — это все андрология).

С чем может помочь такой доктор для женщин и мужчин?

Мочекаменная болезнь

Цистит, пиелонефрит

Полипы уретры

Простатит, уретрит

Мужское бесплодие

Аденома предстательной железы

Нарушение эрекции

Преждевременное семяизвержение

Варикоцеле

Фимоз (сужение просвета крайней плоти)

Гидроцеле (водянка яичек)

Протезирование яичек

Пластика уздечки

Циркумцизия (обрезание крайней плоти)

Вазэктомия (стерилизация)

Удаление кондилом (лазер)

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

8 важных симптомов, с которыми нужно обратиться к урологу.

— Любой дом строится с фундамента. Фундаментом для доктора являются жалобы его пациента. Если присутствует хоть одна — нужно обязательно прийти к доктору и все без утайки рассказать.

Вот эти жалобы:

• боль или дискомфорт — могут быть в области мочевого пузыря, промежности, половых органов, поясницы;

• учащенное мочеиспускание — если днем вы ходите в туалет более 8 раз, значит пора задуматься;

• ночные позывы;

• выделения — скудные, обильные, жидкие;

• нарушения тока мочи — вялая струя мочи, раздваивание ее или прерывание во время акта мочеиспускания;

• ухудшение потенции — слабая эрекция, преждевременная эякуляция, отсутствие эрекции по утрам;

• снижение либидо — отсутствие желания к противоположенному полу;

• невозможность зачать ребенка в течение года с момента ваших стараний.

Как часто надо посещать уролога и нужно ли к нему ходить женщинам?

Нижник Роман, врач — уролог, хирург, андролог — Существует заблуждение, что уролог — мужской врач, но это не так. Женщинам лучше обращаться к урологу, а не к гинекологу, если речь идет об инфекциях мочевых путей — циститах, пиелонефритах. Мужчинам уролога стоит посещать, если есть тревожные симптомы, неприятные ощущения или профилактически 1 раз в год.

У 2/3 пациентов болезни мочеполовой сферы протекают бессимптомно. Поэтому уролог-андролог — важный доктор в поддержании мужского и женского здоровья.

Прием, УЗИ и операции проводит Нижник Р.Г.:

Уролог-хирург

Андролог

Врач УЗИ диагностики

Стаж 17 лет

Первая квалификационная категория

ТОП 10 урологов г. Тулы

Член Российского общества урологов

Член Профессиональной ассоциации андрологов России

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как помогает уролог в лечении бесплодия?

У 70% бесплодных пар при правильном лечении беременность наступает самостоятельно.

Немного статистики: от 15% до 32% пар репродуктивного возраста не могут самостоятельно зачать ребенка. Сегодня при проблемах с зачатием обследуют пару и вот почему

Женское бесплодие (основные причины):

нарушения проходимости маточных труб;

кисты яичников;

нарушения процессов созревания яйцеклеток;

эндометриоз;

врожденные или приобретенные аномалии развития строения матки;

новообразования;

генетические факторы;

инфекции.

Мужское бесплодие (основные причины):

варикоцеле;

послеоперационные рубцы, сужения, спайки;

травмы яичка;

гормональные нарушения;

генетические факторы.

Бесплодие неясного происхождения: после комплексного обследования партнеров не выявляется никаких патологий, которые могли бы косвенно или напрямую приводить к проблемам с зачатием.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение женского и мужского бесплодия может быть:

медикаментозное;

хирургические малоинвазивные операции.

Важно: в процессе диагностики и лечения принимают участие оба партнера и консилиум врачей. Только такая совместная работа дает результат: у 70% бесплодных пар наступает самостоятельная беременность.

В клинике Л’МЕД есть все возможности для медикаментозного и хирургического лечения, а также, комфортный стационар.

Диагностикой и лечением бесплодия занимаются:

гинеколог-эндокринолог: Шнуркова Е. Н.

гинеколог -эндоскопист: Прохоров В. А.

уролог-андролог: Нижник Р. Г.

А как же «острые» проблемы, такие, как недержание мочи или пластика половых органов — этим тоже занимается уролог?

гинеколог — эндокринолог Елена Шнуркова — Недержание мочи — это чаще женская проблема. На начальных стадиях лечится консервативно. Если случай более запущенный, тогда это хирургическая коррекция — установка слинга. Этим занимается гинеколог-хирург.

Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни.

Слинговая операция — эффект на всю жизнь.

Суть операции: установка слинга.

Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

Слинг — это синтетический имплантат, заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:

гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем);

не влияет на кровоток внутренних органов.

Показания для слинговой операции:

стрессовое недержание мочи у женщин;

цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).

Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Операция проводится под анестезией.

Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.

Зачем девочки делают лабиопластику?

Большие или асимметричные губы не считаются проблемой. Однако избыток тканей может привести к боли, трению или воспалению при ношении белья, занятиях спортом.

Для некоторых девочек внешний вид больших или ассиметричных губ — источник эмоционального стресса.

Лабиопластика сегодня — это не только про красоту и эстетику, но и про решение физиологических проблем, ухудшающих качество жизни.

Причины деформации или асимметрии губ:

врожденные;

после родов;

после гормональных изменений;

после травм.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лабиопластика — прихоть ли? Скорее забота о здоровье.

Пластику и установку слинга выполняет: Шнуркова Е. Н.

гинеколог-эндокринолог

специалист в области эстетической гинекологии

10 лет практики

9 лет операционной практики

7000 довольных пациентов

Посмотреть перечень и стоимость услуг можно здесь:

• консервативное лечение урология

• оперативное лечение урология

• лечение недержания мочи

• лабиопластика

Берегите себя и вовремя проходите обследования.

Если что, мы всегда рядом:

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00

Суббота: с 8.30 до 15.00

Воскресенье: выходной

Сайт: Клиника Л’МЕД.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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