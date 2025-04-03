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От цистита до пластики и бесплодия: как урологи и гинекологи помогают решить «острые» проблемы
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От цистита до пластики и бесплодия: как урологи и гинекологи помогают решить «острые» проблемы

Рассказываем о «волшебных» докторах для женщин и мужчин. 

Что за врач такой — уролог-андролог, что он лечит?

Александр Варев, директор клиники «Л’МЕД»

— Урология — наука о мочевыделительной системе (почки, мочеточники, мочевой пузырь), она есть и у мужчин и у женщин. У мужчины продолжение мочевыделительной системы — половая система, и этим занимается адрология (все проблемы, связанные с интимной жизнью мужчины, репродукция, сексуальная сфера — это все андрология).

С чем может помочь такой доктор для женщин и мужчин?

  • Мочекаменная болезнь
  • Цистит, пиелонефрит
  • Полипы уретры

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  • Простатит, уретрит
  • Мужское бесплодие
  • Аденома предстательной железы
  • Нарушение эрекции
  • Преждевременное семяизвержение
  • Варикоцеле
  • Фимоз (сужение просвета крайней плоти)
  • Гидроцеле (водянка яичек)
  • Протезирование яичек
  • Пластика уздечки
  • Циркумцизия (обрезание крайней плоти)
  • Вазэктомия (стерилизация)
  • Удаление кондилом (лазер)
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

8 важных симптомов, с которыми нужно обратиться к урологу.

 

— Любой дом строится с фундамента. Фундаментом для доктора являются жалобы его пациента. Если присутствует хоть одна — нужно обязательно прийти к доктору и все без утайки рассказать.

Вот эти жалобы:

• боль или дискомфорт — могут быть в области мочевого пузыря, промежности, половых органов, поясницы;

• учащенное мочеиспускание — если днем вы ходите в туалет более 8 раз, значит пора задуматься;

• ночные позывы;

• выделения — скудные, обильные, жидкие;

• нарушения тока мочи — вялая струя мочи, раздваивание ее или прерывание во время акта мочеиспускания;

• ухудшение потенции — слабая эрекция, преждевременная эякуляция, отсутствие эрекции по утрам;

• снижение либидо — отсутствие желания к противоположенному полу;

• невозможность зачать ребенка в течение года с момента ваших стараний.

Как часто надо посещать уролога и нужно ли к нему ходить женщинам?

Нижник Роман, врач — уролог, хирург, андролог

— Существует заблуждение, что уролог — мужской врач, но это не так. Женщинам лучше обращаться к урологу, а не к гинекологу, если речь идет об инфекциях мочевых путей — циститах, пиелонефритах. Мужчинам уролога стоит посещать, если есть тревожные симптомы, неприятные ощущения или профилактически 1 раз в год.

У 2/3 пациентов болезни мочеполовой сферы протекают бессимптомно. Поэтому уролог-андролог — важный доктор в поддержании мужского и женского здоровья.

Прием, УЗИ и операции проводит Нижник Р.Г.:

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  • Уролог-хирург
  • Андролог
  • Врач УЗИ диагностики
  • Стаж 17 лет
  • Первая квалификационная категория
  • ТОП 10 урологов г. Тулы
  • Член Российского общества урологов
  • Член Профессиональной ассоциации андрологов России
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как помогает уролог в лечении бесплодия?

У 70% бесплодных пар при правильном лечении беременность наступает самостоятельно.

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Немного статистики: от 15% до 32% пар репродуктивного возраста не могут самостоятельно зачать ребенка. Сегодня при проблемах с зачатием обследуют пару и вот почему

Женское бесплодие (основные причины):

  • нарушения проходимости маточных труб;
  • кисты яичников;
  • нарушения процессов созревания яйцеклеток;
  • эндометриоз;
  • врожденные или приобретенные аномалии развития строения матки;
  • новообразования;
  • генетические факторы;
  • инфекции.

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Мужское бесплодие (основные причины):

  • варикоцеле;
  • послеоперационные рубцы, сужения, спайки;
  • травмы яичка;
  • гормональные нарушения;
  • генетические факторы.

Бесплодие неясного происхождения: после комплексного обследования партнеров не выявляется никаких патологий, которые могли бы косвенно или напрямую приводить к проблемам с зачатием.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение женского и мужского бесплодия может быть:

  • медикаментозное;
  • хирургические малоинвазивные операции.

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Важно: в процессе диагностики и лечения принимают участие оба партнера и консилиум врачей. Только такая совместная работа дает результат: у 70% бесплодных пар наступает самостоятельная беременность.

В клинике Л’МЕД есть все возможности для медикаментозного и хирургического лечения, а также, комфортный стационар.

Диагностикой и лечением бесплодия занимаются:

  • гинеколог-эндокринолог: Шнуркова Е. Н.
  • гинеколог -эндоскопист: Прохоров В. А.
  • уролог-андролог: Нижник Р. Г.

А как же «острые» проблемы, такие, как недержание мочи или пластика половых органов — этим тоже занимается уролог?

гинеколог — эндокринолог Елена Шнуркова

— Недержание мочи — это чаще женская проблема. На начальных стадиях лечится консервативно. Если случай более запущенный, тогда это хирургическая коррекция — установка слинга. Этим занимается гинеколог-хирург.

Недержание мочи значимо ухудшает качество нашей жизни.

Слинговая операция — эффект на всю жизнь.

Суть операции: установка слинга.

Сразу после операции проблем с недержанием мочи любой стадии нет.

Слинг — это синтетический имплантат, заменяет мышечный корсет и удерживает уретральный канал в нужном положении:

  • гипоаллергенный (не разлагается и не изменяется со временем);
  • не влияет на кровоток внутренних органов.

Показания для слинговой операции:

  • стрессовое недержание мочи у женщин;
  • цистоцеле (пролапс мочевого пузыря во влагалище).

Слинговые операции позволяют избавиться от стрессового недержания мочи и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Операция проводится под анестезией.

Длительность операции — 20 минут, а результат — на всю жизнь.

Зачем девочки делают лабиопластику?

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Большие или асимметричные губы не считаются проблемой. Однако избыток тканей может привести к боли, трению или воспалению при ношении белья, занятиях спортом.

Для некоторых девочек внешний вид больших или ассиметричных губ — источник эмоционального стресса.

Лабиопластика сегодня — это не только про красоту и эстетику, но и про решение физиологических проблем, ухудшающих качество жизни.

Причины деформации или асимметрии губ:

  • врожденные;
  • после родов;
  • после гормональных изменений;
  • после травм.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Лабиопластика — прихоть ли? Скорее забота о здоровье.

Пластику и установку слинга выполняет: Шнуркова Е. Н.

  • гинеколог-эндокринолог
  • специалист в области эстетической гинекологии
  • 10 лет практики
  • 9 лет операционной практики
  • 7000 довольных пациентов

Посмотреть перечень и стоимость услуг можно здесь:

консервативное лечение урология

оперативное лечение урология

лечение недержания мочи

лабиопластика

 

Берегите себя и вовремя проходите обследования.

Если что, мы всегда рядом:

Клиника Л’МЕД | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00
Суббота: с 8.30 до 15.00
Воскресенье: выходной

 

Сайт: Клиника Л’МЕД.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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