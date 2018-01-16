Зимние праздники в семье И.С. Тургенева

В родовом имении в селе Тургенево знаменитый писатель бывал не раз и, конечно же, проводил в кругу семьи зимние праздники. Приезду Ивана Сергеевича всегда радовались не только родные, но и крестьяне, к которым он всегда относился с теплом и заботой.

Приглашаем вас погрузиться в мир новогодних и рождественских традиций тульского дворянства XIX века! Сотрудники музея-заповедника расскажут о том, как проходили праздники в семье писателя, какие блюда подавались к столу.

А самых маленьких посетителей ожидают весёлые подвижные игры! Также перед гостями со спектаклем выступят воспитанники Долматовского детского дома.