Встреча с писателем Сергеем Митрофановым

В 2018 году отмечается 75-я годовщина победы в Сталинградской битве. В рамках празднования этой знаменательной даты состоится вечер-встреча с Сергеем Митрофановым, писателем и краеведом, членом Союза журналистов России, автором известных книг «Подземная авиация», «Тульские военные тайны», «Война, какой мы ее не знали».

Сергей Митрофанов серьезно занимается военной археологией, ведет архивные изыскания и участвует в поисковых экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны. Его книги изобилуют документальными и фотографическими свидетельствами, связанными с военным прошлым нашей страны и, в частности, Тульской области. Он, как интересный рассказчик и обладатель уникальных знаний, сможет увлечь публику малоизученными страницами нашей истории.

Вход свободный.