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Тульская история любви

Тульская история любви

В День Святого Валентина краеведческий музей приглашает пары прогуляться по романтическим страницам истории Тулы и «понаблюдать сквозь столетия» за влюбленными и сложившимися семьями нашего края. Познакомившись с семейными традициями и легендами, вы узнаете о том, как любовь на протяжении веков помогала тулякам в работе, в решении проблем и, конечно, окрыляла и вдохновляла.

200 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
14 февраля 2017, вторник
14:00
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14 февраля 2017, вторник
16:00
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