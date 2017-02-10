Тульская история любви
В День Святого Валентина краеведческий музей приглашает пары прогуляться по романтическим страницам истории Тулы и «понаблюдать сквозь столетия» за влюбленными и сложившимися семьями нашего края. Познакомившись с семейными традициями и легендами, вы узнаете о том, как любовь на протяжении веков помогала тулякам в работе, в решении проблем и, конечно, окрыляла и вдохновляла.
200 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
14 февраля 2017, вторник
14:00
14 февраля 2017, вторник
16:00