Тульская история любви

В День Святого Валентина краеведческий музей приглашает пары прогуляться по романтическим страницам истории Тулы и «понаблюдать сквозь столетия» за влюбленными и сложившимися семьями нашего края. Познакомившись с семейными традициями и легендами, вы узнаете о том, как любовь на протяжении веков помогала тулякам в работе, в решении проблем и, конечно, окрыляла и вдохновляла.

200 Р.