Серебряная роса

В музее завершает работу выставка «Ажур металла». И последний мастер-класс, посвящённый металлу или его имитациям, будет особенным. Интерьерное украшение «Ловец снов» из серебряных или золотых нитей украсит дом и будет напоминать о вечерах, проведённых в музее «Тульские древности». Технология изготовления ловца очень проста, но из проволоки, нитей, бусин и перьев получается настоящее произведение искусства.

Занятие проведёт народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость билета на любую встречу — 100 рублей.

Подробная информация по телефону 36−16−63.