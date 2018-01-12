Дом-музей Вересаева приглашает на мастер-класс цикла «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» «Рождественский ангел».

Мечтаете продлить волшебство зимних праздников, несмотря на совсем не зимнюю погоду? Тогда тульская рукодельница Мадам Бох'Ту (Наталия Томенчук) ждёт у себя в мастерской!

Под её руководством вы сделаете фигурку Рождественского ангела из холодного фарфора, которая будет напоминать вам, вашим родным или друзьям о чудесных мгновениях Нового года и Рождества.

Кроме того, мастер раскроет своим ученикам секреты приготовления массы холодного фарфора из подручных материалов. Что, в свою очередь, избавит мастериц от необходимости приобретать достаточно дорогие материалы для лепки в магазине.

Стоимость участия 250 руб.