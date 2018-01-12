Рождественский ангел
Дом-музей Вересаева приглашает на мастер-класс цикла «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» «Рождественский ангел».
Мечтаете продлить волшебство зимних праздников, несмотря на совсем не зимнюю погоду? Тогда тульская рукодельница Мадам Бох'Ту (Наталия Томенчук) ждёт у себя в мастерской!
Под её руководством вы сделаете фигурку Рождественского ангела из холодного фарфора, которая будет напоминать вам, вашим родным или друзьям о чудесных мгновениях Нового года и Рождества.
Кроме того, мастер раскроет своим ученикам секреты приготовления массы холодного фарфора из подручных материалов. Что, в свою очередь, избавит мастериц от необходимости приобретать достаточно дорогие материалы для лепки в магазине.
Стоимость участия 250 руб.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
13 января 2018, суббота
15:00