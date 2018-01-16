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Письмо из прошлого

Письмо из прошлого

Впервые в серии музейных встреч по субботам не просто мастер-класс, но и небольшой экскурс в историю нашего города. Готовится новая выставка, и мы обращаемся к истории города конца XIX — начала XX века.

Быт, нравы, костюм — всё взаимосвязано. На встрече посетителей ждет разговор о жизни туляков столетней давности. Как они общались, что носили… Конечно, будет возможность заняться творчеством, создать «Письмо из прошлого». Рисунок на тонированной бумаге, оформленный с элементами скрап-букинга, станет приятным подарком или дополнит интерьер.

Занятия проведёт народный мастер России Екатерина Зернова.

Стоимость билета на любую встречу — 100 рублей.

Подробная информация по телефону 36−16−63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
27 января 2018, суббота
17:00
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