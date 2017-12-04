Новогодний DIY
Подарки — важная часть любого праздника. Как известно, лучший подарок — тот, который сделан своими руками. «Типография» организует возможность попробовать себя в рукоделии и унести продукт своего творчества с собой.
Вы сможете самостоятельно изготовить рождественский венок, глиняные подсвечники, вазочки, пепельницы и карандашницы индивидуального дизайна.
Занятие проведёт Стас Елецкий. Он расскажет о том, зачем нужен DIY и какой он бывает.
Стоимость участия 300 Р (в стоимость включены материалы).
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2017, четверг
19:00