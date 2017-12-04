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Новогодний DIY

Новогодний DIY

Подарки — важная часть любого праздника. Как известно, лучший подарок — тот, который сделан своими руками. «Типография» организует возможность попробовать себя в рукоделии и унести продукт своего творчества с собой.

Вы сможете самостоятельно изготовить рождественский венок, глиняные подсвечники, вазочки, пепельницы и карандашницы индивидуального дизайна.

Занятие проведёт Стас Елецкий. Он расскажет о том, зачем нужен DIY и какой он бывает.

Стоимость участия 300 Р (в стоимость включены материалы).

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 декабря 2017, четверг
19:00
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