Новогоднее кругосветное путешестви
Приглашаем всех от мала до велика на новогодние праздники в музей «Тульские древности» и наше игровое занятие «Новогоднее кругосветное путешествие».
Хотите всей семьей встретить новый год в разных странах и познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества, не уезжая из Тулы?
Хотите узнать:
- кто приносит подарки детям на Рождество в Германии?
- какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии?
- какие песни поют в канун Рождества в Англии?
- когда стали праздновать Новый год 1 января в России?
Тогда мы ждем вас в музее «Тульские древности» в канун Нового года и в дни новогодних каникул – 29 декабря 2016 года и 3, 4, 7 и 8 января 2017 года.
Если вы хотите оставить в памяти яркие и веселые впечатления от встречи 2017 года…
Если вашим детям 5-12 лет и их все еще завораживают новогодние чудеса…
Если вы желаете провести праздники в уютной и теплой атмосфере...
Мы сравним русские традиции с заморскими:
- Вы всегда встречали новый год, а хотите впрыгнуть в наступающий 2017-й, как сделали бы это немцы?
- Вы традиционно под бой курантов желаете друг другу счастья, здоровья и всего самого лучшего, а хотите еще и прогнать все невзгоды, как делают это итальянцы?
- Вы всегда мастерите с детьми игрушки на новогоднюю елку или покупаете их в магазинах, а хотите увидеть и показать своим детям, чем украшали лесную красавицу 100 лет назад?
- Вы всегда водите хоровод вокруг елочки, а хотите попробовать станцевать еще и итальянскую лавату?
Все это и многое другое вы сможете открыть для себя во время нашего «Новогоднего кругосветного путешествия».
Для вас и вашей семьи мы предлагаем несколько сеансов.
Стоимость билета – 100 Р. Занятия проводятся при условии формирования групп!
Количество мест в экскурсионных группах ограничено, поэтому заранее забронируйте билеты на новогодние программы у наших администраторов по телефону: + 7 4872 36 16 63. Здесь же вы сможете получить всю необходимую информацию о наших мероприятиях в дни новогодних каникул и не только.