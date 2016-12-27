Новогоднее кругосветное путешестви

Приглашаем всех от мала до велика на новогодние праздники в музей «Тульские древности» и наше игровое занятие «Новогоднее кругосветное путешествие».

Хотите всей семьей встретить новый год в разных странах и познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества, не уезжая из Тулы?

Хотите узнать:

кто приносит подарки детям на Рождество в Германии?

какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии?

какие песни поют в канун Рождества в Англии?

когда стали праздновать Новый год 1 января в России?

Тогда мы ждем вас в музее «Тульские древности» в канун Нового года и в дни новогодних каникул – 29 декабря 2016 года и 3, 4, 7 и 8 января 2017 года.

Если вы хотите оставить в памяти яркие и веселые впечатления от встречи 2017 года…

Если вашим детям 5-12 лет и их все еще завораживают новогодние чудеса…

Если вы желаете провести праздники в уютной и теплой атмосфере...

Мы сравним русские традиции с заморскими:

Вы всегда встречали новый год, а хотите впрыгнуть в наступающий 2017-й, как сделали бы это немцы?

Вы традиционно под бой курантов желаете друг другу счастья, здоровья и всего самого лучшего, а хотите еще и прогнать все невзгоды, как делают это итальянцы?

Вы всегда мастерите с детьми игрушки на новогоднюю елку или покупаете их в магазинах, а хотите увидеть и показать своим детям, чем украшали лесную красавицу 100 лет назад?

Вы всегда водите хоровод вокруг елочки, а хотите попробовать станцевать еще и итальянскую лавату?

Все это и многое другое вы сможете открыть для себя во время нашего «Новогоднего кругосветного путешествия».

Для вас и вашей семьи мы предлагаем несколько сеансов.

Стоимость билета – 100 Р. Занятия проводятся при условии формирования групп!

Количество мест в экскурсионных группах ограничено, поэтому заранее забронируйте билеты на новогодние программы у наших администраторов по телефону: + 7 4872 36 16 63. Здесь же вы сможете получить всю необходимую информацию о наших мероприятиях в дни новогодних каникул и не только.