Научпоп лекторий: Лик/без/ГМО
«Чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старое», — сказал персидский поэт Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми.
Студенты Медицинского института ТулГу Даниил Бессонов и Анастасия Пужанова постараются опровергнуть (либо подтвердить) медицинские мифы, прочно укоренившиеся в нашем сознании.
Поговорим о вреде ГМО, прививок, сотовой связи и об использовании мозга на 10%.
Вход свободный, донат приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2017, вторник
19:00