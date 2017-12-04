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Научпоп лекторий: Лик/без/ГМО

Научпоп лекторий: Лик/без/ГМО

«Чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старое», — сказал персидский поэт Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми.

Студенты Медицинского института ТулГу Даниил Бессонов и Анастасия Пужанова постараются опровергнуть (либо подтвердить) медицинские мифы, прочно укоренившиеся в нашем сознании.

Поговорим о вреде ГМО, прививок, сотовой связи и об использовании мозга на 10%.

Вход свободный, донат приветствуется.

Где и когда?
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Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 декабря 2017, вторник
19:00
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