Медаль за оборону Ленинграда
Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое занятие «Медаль за оборону Ленинграда».
Занятие посвящено самой длительной битве за историю Великой Отечественной — битве за город Ленинград. Гости музея узнают, что такое медаль «За оборону Ленинграда», кто и за что её получал, проследят ход сражения и услышат песни, рассказывающие о подвигах солдат в боях под Ленинградом.
Участников ожидает множество интересных интерактивных заданий, которые позволят лучше познакомиться с событиями той эпохи.
Необходима предварительная запись на экскурсию по телефону (4872) 77−49−36
Стоимость посещения: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
16 января 2018, вторник
10:00
17 января 2018, среда
10:00
18 января 2018, четверг
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19 января 2018, пятница
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23 января 2018, вторник
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24 января 2018, среда
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25 января 2018, четверг
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26 января 2018, пятница
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27 января 2018, суббота
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28 января 2018, воскресенье
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29 января 2018, понедельник
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30 января 2018, вторник
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31 января 2018, среда
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