Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое занятие «Медаль за оборону Ленинграда».

Занятие посвящено самой длительной битве за историю Великой Отечественной — битве за город Ленинград. Гости музея узнают, что такое медаль «За оборону Ленинграда», кто и за что её получал, проследят ход сражения и услышат песни, рассказывающие о подвигах солдат в боях под Ленинградом.

Участников ожидает множество интересных интерактивных заданий, которые позволят лучше познакомиться с событиями той эпохи.

Необходима предварительная запись на экскурсию по телефону (4872) 77−49−36

Стоимость посещения: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.