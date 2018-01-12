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Медаль за оборону Ленинграда

Медаль за оборону Ленинграда

Тульский военно-исторический музей приглашает на музейно-педагогическое занятие «Медаль за оборону Ленинграда».

Занятие посвящено самой длительной битве за историю Великой Отечественной — битве за город Ленинград. Гости музея узнают, что такое медаль «За оборону Ленинграда», кто и за что её получал, проследят ход сражения и услышат песни, рассказывающие о подвигах солдат в боях под Ленинградом.

Участников ожидает множество интересных интерактивных заданий, которые позволят лучше познакомиться с событиями той эпохи.

Необходима предварительная запись на экскурсию по телефону (4872) 77−49−36

Стоимость посещения: взрослые — 250 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
16 января 2018, вторник
10:00
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17 января 2018, среда
10:00
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18 января 2018, четверг
10:00
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