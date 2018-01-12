Выставочный зал проводит мастер-классы для будущих мам

Ожидание малыша — незабываемый период в жизни каждой женщины! Мечты, трепетный восторг и, конечно же, приятные хлопоты!

Выставочный зал приглашает будущих мам на пятничные январские мастер-классы. На них каждая участница сможет сделать эксклюзивные вещицы для себя и своего малыша:

12 января мы создадим мягкие бусы,

19 января — мягкую погремушку в технике мокрого валяния,

26 января научимся делать игрушку из ниток.

Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.

Стоимость участия 150 руб.