Мастер-классы для будущих мам
Выставочный зал проводит мастер-классы для будущих мам
Ожидание малыша — незабываемый период в жизни каждой женщины! Мечты, трепетный восторг и, конечно же, приятные хлопоты!
Выставочный зал приглашает будущих мам на пятничные январские мастер-классы. На них каждая участница сможет сделать эксклюзивные вещицы для себя и своего малыша:
- 12 января мы создадим мягкие бусы,
- 19 января — мягкую погремушку в технике мокрого валяния,
- 26 января научимся делать игрушку из ниток.
Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.
Стоимость участия 150 руб.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
12 января 2018, пятница
16:00
19 января 2018, пятница
16:00
26 января 2018, пятница
16:00