афиша
афиша
Регистрация
Мастер-классы для будущих мам

Мастер-классы для будущих мам

Выставочный зал проводит мастер-классы для будущих мам

Ожидание малыша — незабываемый период в жизни каждой женщины! Мечты, трепетный восторг и, конечно же, приятные хлопоты!

Выставочный зал приглашает будущих мам на пятничные январские мастер-классы. На них каждая участница сможет сделать эксклюзивные вещицы для себя и своего малыша:

  • 12 января мы создадим мягкие бусы,
  • 19 января — мягкую погремушку в технике мокрого валяния,
  • 26 января научимся делать игрушку из ниток.

Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.

Стоимость участия 150 руб.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
12 января 2018, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
19 января 2018, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
26 января 2018, пятница
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.