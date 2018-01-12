Лаборатория самозванства

Профессионализм в узкой области дает определенные преимущества и удобства, но сегодня его вряд ли можно назвать сильной позицией. Конкурентоспособными оказывается люди, которые быстрее меняются, совмещают разные виды деятельности, лучше приспосабливаются к меняющимся условиям.

Быть самозванцем — это нормально, нужно просто привыкнуть к определенному взгляду на вещи и научиться некоторым тактикам.

Возможно, синдром самозванца — это просто защитная реакция подсознания, когда вы выходите за свои границы, зона турбулентности перед выходом в ультразвук.

В рамках лаборатории вам помогут избавиться синдрома самозванца. Вы разберёте модели тела самозванца и супергероя, научитесь переключаться между ними и найдёте свою собственную модель, будете создавать новые нейронные связи и телесные паттерны для непрерывной адаптации. Вы станете самозванцем в прямом смысле слова.

Участником лаборатории самозванства может стать любой желающий.

Команда: Вик Лащенов, Дмитрий Волков, Вера Щелкина, Таня Ковалевич.

Кураторы: Екатерина Юшкевич и Анастасия Куклина.

Стоимость участия: 1000 рублей (предварительная бронь обязательна)