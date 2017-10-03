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Кто самый страшный зверь в лесу?

Кто самый страшный зверь в лесу?

В краеведческом музее состоится тематическая экскурсия «Кто самый страшный зверь в лесу?».

В летний период и, особенно, в начале осени многие часто бывают на природе. В лесах и полях человек сталкивается с разнообразными животными, как совсем крохотными, так и довольно внушительными. Но всё ли мы про них знаем?

Приглашаем детей и взрослых проверить себя и угадать, кто из обитателей лесов и степей Тульской области является самым опасным для других животных и для человека. Для этого посетителям предстоит узнать, чем питаются животные, как они себя ведут в своей среде обитания, как защищаются и как нападают. Участники экскурсии пройдут по залу природы краеведческого музея, внимательно присмотрятся к каждому претенденту на звание «самого опасного» и выяснят, кого же действительно стоит остерегаться.

Стоимость участия 150 руб./чел.

 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
6 октября 2017, пятница
18:00
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