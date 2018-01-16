Исторический ландшафт Куликова поля

Лекция посвящена историческому ландшафту Куликова поля.

Почувствовать поступь эволюции природы Земли в целом и каждого ее уголка позволяет удивительная наука палеогеография. Ее методы дают нам возможность представить причудливые ландшафты не только юрского или ледниковых периодов, удаленных от нас на миллионы лет, но и увидеть Куликово поле на 600 лет моложе, каким предстало оно перед князем московским Дмитрием.

Лекция расскажет о том, как палеогеографы узнают о ландшафтах прошлых эпох, как организуют свои исследования, какие применяют методы и как интерпретируют данные, полученные в ходе полевых и лабораторных работ.

Слушатели узнают, каким был ландшафт Куликова поля в период сражения, как военачальники смогли учесть особенности этого ландшафта для победы, а современные военные археологи для поиска артефактов.

Лекцию читает кандидат географических наук Ольга Валентиновна Бурова.

Стоимость билета — 100 рублей.

Подробная информация по телефону 36−16−63.