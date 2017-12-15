История епифанского Никольского собора в открытках

Уходящий лекционный год в музее «Тульские древности» завершает выступление краеведа Сергея Васильевича Кусакина, посвященное истории Никольского собора.

Епифанская соборная церковь во имя святителя и чудотворца Николая по праву считается одной из главных историко-архитектурных достопримечательностей Тульской области. Разновременный храмовый комплекс включен в число памятников федерального значения. Построенный в 1810 — 1850 годах Никольский собор стал невиданной роскошью для небольшого уездного города. По своим габаритам и великолепию декоративного убранства он мог стать украшением для губернского центра или столицы.

О соборном храме Епифани написаны многочисленные научные статьи. Большое внимание истории Никольского собора уделил автор в своем двухтомнике «Храмы Куликова поля». В 2016 году прошлое соборного храма предстало в новом формате — в серии открыток. Это тридцать карточек, в хронологической последовательности представляющих историю самого величественного храма Епифани.

Какое место в жизни Епифани и ее жителей занимал храм до революции 1917 года, что происходило в первые годы советской власти и во время трехнедельной немецко-фашистской оккупации, каким он стал после реставрации… Сергей Васильевич Кусакин, подготовивший набор открыток к изданию, познакомит слушателей с наиболее интересными фактами, с момента основания собора в 1640-х годах и до наших дней.

Стоимость билета — 100 рублей.

Набор открыток можно приобрести в сувенирной лавке музея, а в день проведения лекции получить автограф автора.