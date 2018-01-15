В Краеведческом музее состоится мультимедийная лекция «Что такое лес? Особенности лесов Тульской области».

Что такое лес? На первый взгляд ответ на этот вопрос понятен: лес — это место, где растет много деревьев. Вопрос только в их количестве: одно дерево — это, очевидно, еще не лес. Два, три дерева, аллея из нескольких десятков деревьев — вроде бы тоже еще не лес. А вот сотню — другую растущих рядом больших деревьев уже, кажется, вполне можно назвать лесом. Но на самом деле, ответ не так прост!

Посетив нашу лекцию, вы сможете разобраться с этим вопросом. Кроме этого вы познакомитесь с разнообразием и особенностями лесов Тульской области, узнаете какие виды растений и животных их населяют. А также выясните, почему нужно охранять леса и что для этого делается в нашем регионе.