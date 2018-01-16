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Битва за Сталинград

Битва за Сталинград

2 февраля 1943 года завершилось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, превзошедшее по своему размаху все предыдущие сражения в истории — Сталинградская битва. Её итогами стали грандиозные потери со стороны противника, подрыв доверия стран-союзников к Германии, и как следствие, подъём авторитета Советского Союза.

В преддверии 75-летия разгрома немецко-фашистских войск сотрудники музея командира крейсера «Варяг» подготовили для посетителей мультимедийную лекцию. Слушателям расскажут о предпосылках Сталинградской битвы, ходе сражения и его значения как для Великой Отечественной войны, так и для Мировой войны в целом.

Участие по предварительной записи по тел. (48734) 4−15−29. Посещение бесплатное.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
17 января 2018, среда
10:00
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