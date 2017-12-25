Ажурная снежинка в технике ткачества по кругу

Цикл занятий, которые запланированы в первые дни нового года, посвящён новогодним и рождественским интерьерным украшениям. Сделанные своими руками, они наполнят дом уютом и теплом или станут памятными подарками близким.

Ткачество по кругу — простая и доступная техника. Она позволяет проявить фантазию и создать особую работу. Работа с пряжей порадует и детей и взрослых, а тканая снежинка сможет стать не только новогодним интерьерным украшением, но и нарядным аксессуаром.

Стоимость билета - 100 рублей (для индивидуальных посетителей), семейный билет — 200 рублей (1−2 взрослых и 1−3 ребенка до 16 лет)

Справки по телефонам: 36−16−63, 36−27−79 (доб. 166).