Аппликация

Цикл «Азбука искусств» включает в себя познавательные и развивающие занятия по рисованию с использованием различных материалов и техник.

Каждый мастер-класс является самостоятельным мероприятием, на котором всем участникам предлагается рисовать в технике и/или используя материал на указанную букву алфавита. Каждому посетителю предоставляется возможность познакомится с различными видами и направлениями в искусстве, узнать откуда появились те или иные техники и создать собственную неповторимую картину. Первое занятие посвящено аппликации.

Вас ждет просмотр мультфильма и создание своей собственной композиции. Запись по телефону: 56−09−92.