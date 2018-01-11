афиша
афиша
Регистрация
Аппликация

Аппликация

Цикл «Азбука искусств» включает в себя познавательные и развивающие занятия по рисованию с использованием различных материалов и техник.

Каждый мастер-класс является самостоятельным мероприятием, на котором всем участникам предлагается рисовать в технике и/или используя материал на указанную букву алфавита. Каждому посетителю предоставляется возможность познакомится с различными видами и направлениями в искусстве, узнать откуда появились те или иные техники и создать собственную неповторимую картину. Первое занятие посвящено аппликации.

Вас ждет просмотр мультфильма и создание своей собственной композиции. Запись по телефону: 56−09−92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
20 января 2018, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.