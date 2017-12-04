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Английская среда

Английская среда

Разговорный клуб «Английская среда» продолжит свои занятия в «Типографии» — чай, игры, видео, непринужденное общение.

Специальный гость встречи — Люсьен Ким, американский корреспондент National Public Radio в Москве.

Люсьен расскажет об опыте проживания в России с точки зрения человека, который большую часть жизни изучал нашу страну. Люсьен прошел долгий путь, прежде чем начать жить в Москве — закончил три университета, среди которых американский Беркли, и поработал в таких изданиях, как The Moscow Times, BuzzFeed и VICE News.

Вход свободный. Донат приветствуется.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 декабря 2017, среда
19:00
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