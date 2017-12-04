Алгоритм: Long Arm (Project: Mooncircle)

Чтобы понимать музыку, мало ее только слушать. «Типография» запускаетсерию мероприятий, посвященных электронной музыке, с фильма и интерактивной лекции.

17.00 — смотрим «Электро Москва», документальный фильм, рассказывающий о том, что СССР — это родина не только автомата Калашникова, но и первых электронных музыкальных инструментов. Один из лучших фильмов о противостоянии советской системе по версии журнала Dazed & Confused.

19.00 — интерактивная лекция Ромы Горячева, во время которой он расскажет об основных способах создания электронной музыки, научит принципам записи треков и покажет, что обычно происходит во время live-выступлений.

22.00 — не нуждающийся в представлении Long Arm (Project: Mooncircle).

После 23.00 — радостно отмечаем финал Недели Открытий и запуск нового культурного центра с Tagir Ssadina (Weird Radio)