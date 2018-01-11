Виртуальный концертный зал: Вивальди-оркестр

В тульской филармонии состоится онлайн-трансляция концерта Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» из Концертного зала имени П. И. Чайковского Московской государственной филармонии в рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал».

Дирижер и солистка — народная артистка России Светлана Безродная (скрипка).

Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» был создан в 1989 г. известной скрипачкой и педагогом Светланой Безродной. Первое выступление коллектива состоялось 5 мая 1989 г. на сцене Колонного зала Дома союзов. Спустя пять лет, в 1994-м, «Вивальди-оркестр» был удостоен звания «академический», а еще через два года его создатель Светлана Безродная — звания «Народная артистка России».

«Вивальди-оркестр» — коллектив, единственный в своем роде на российской сцене: в его составе только представительницы прекрасного пола. С. Безродная не скрывает, что и состав, и название оркестра были навеяны творчеством великого Антонио Вивальди. «Вивальди-оркестр» — своего рода «ремейк» женского оркестра, созданного Вивальди при монастыре Сан Пиета в Венеции в начале XVIII века. Одним из самых важных принципов работы С. Безродной с коллективом стала разработанная ею еще в годы преподавания в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории система индивидуальных занятий с оркестрантами, благодаря которой каждый исполнитель поддерживает высокий профессиональный уровень.

За без малого 27 лет оркестр дал более 2000 концертов, подготовил более 100 эксклюзивных программ. Репертуар коллектива включает более 1000 произведений самых различных жанров, эпох и стилей: от раннего барокко (А. Скарлатти, А. Корелли) до музыки ХХ века и современных авторов. Среди них и многочисленные миниатюры, и такие масштабные полотна, как «Федра» Бриттена и «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, «Воспоминание о Флоренции» и Серенада для струнного оркестра Чайковского, «Времена года» Вивальди и его же малоизвестные сочинения — псалмы, кантаты…

Одним из важных направлений деятельности «Вивальди-оркестра» стало освоение огромного пласта мировой музыкальной культуры, зачастую именуемого «легкой музыкой». Речь идет о шлягерах 1920−1950-х годов из репертуара танцевальных оркестров тех лет, оперетте и джазе, городском романсе и массовой песне. Результатом постоянных художественных исканий С. Безродной стали многочисленные программы «Вивальди-оркестра», представляющие собой синтез классической и джазовой музыки, оперы и балета, разговорного жанра.

Концертные программы «Вивальди-оркестра», как правило, театрализованы, никогда не повторяют друг друга, отличаются оригинальностью композиционного построения и тщательной продуманностью внутренней драматургии. Именно благодаря этому оркестр С. Безродной сумел занять свою особую нишу на отечественной концертной эстраде. Абонементы оркестра уже много лет занимают первые позиции в рейтинге продаж, а концерты проходят при неизменных аншлагах.

Цена билета 50 Р.