Каждый год Венский филармонический оркестр дает новогодний концерт в Золотом зале Музикферайна, он транслируется по телевидению в 90 странах мира, и это становится событием для миллионов зрителей.

Тульский симфонический оркестр решил создать свою традицию новогодних выступлений. 2 января 2018 года в Колонном зале Дворянского собрания состоится первый Венский новогодний концерт, в котором, конечно, будет звучать музыка И. Штрауса — искрящаяся, чарующая, создающая атмосферу волшебного праздничного бала.

В программе также фрагменты из опер Дж. Россини, Ш. Гуно, оперетт И. Кальмана, танцевальные номера и новогодние сюрпризы.

Дирижёры Тульского филармонического симфонического оркестра — Владислав Белоусов, Михаил Угримов. Солисты: Заслуженный артист России — Вячеслав Сладков (баритон), лауреаты международных конкурсов Елена Городяненко (сопрано), Николай Светличный (фортепиано), Владислав Белоусов (виолончель), Ансамбль танца «Визави». Художественный руководитель оркестра — Денис Васин.

Цена билета: 300 Р.