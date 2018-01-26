Творческий вечер Елены Крыловой

Светлана Олеговна Крылова родилась в посёлке Одоев Тульской области, училась в Тульском педагогическом университете на факультете иностранных языков, затем продолжила образование в столице. Долгое время работала в Москве журналистом и редактором в крупных издательских домах, а несколько лет назад вернулась на малую родину. Крылова — член Союза журналистов России и Союза российских писателей, автор поэтических сборников «Отражение», «Седьмая пятница», «Окруженный небом», книги «Случайная встреча», а также многочисленных публикаций во всероссийских и международных СМИ.

На творческом вечере Светлана Олеговна познакомит зрителей со своим творчеством и расскажет о публикаторской деятельности. Также в рамках встречи прозвучат песни на стихи автора.

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., студенты — 70 руб., пенсионеры — 50 руб.