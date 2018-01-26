афиша
афиша
Регистрация
Творческий вечер Елены Крыловой

Творческий вечер Елены Крыловой

Светлана Олеговна Крылова родилась в посёлке Одоев Тульской области, училась в Тульском педагогическом университете на факультете иностранных языков, затем продолжила образование в столице. Долгое время работала в Москве журналистом и редактором в крупных издательских домах, а несколько лет назад вернулась на малую родину. Крылова — член Союза журналистов России и Союза российских писателей, автор поэтических сборников «Отражение», «Седьмая пятница», «Окруженный небом», книги «Случайная встреча», а также многочисленных публикаций во всероссийских и международных СМИ.

На творческом вечере Светлана Олеговна познакомит зрителей со своим творчеством и расскажет о публикаторской деятельности. Также в рамках встречи прозвучат песни на стихи автора.

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., студенты — 70 руб., пенсионеры — 50 руб.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
27 января 2018, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.