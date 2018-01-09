В зимний вечер 19 января в тульском ХЭ выступит группа The Rattlesnakes, известная среди любителей стиля рокабилли. Группа является одной из наиболее профессиональных и творчески активных групп на рокабилли-сцене России, а их альбомы издаются даже в Европе. The Rattlesnakes — одни из немногих, кто смог внести в этот консервативный жанр что-то своё и не уступает по своей игре европейским и американским артистам.

Вход свободный. Бронь столов по телефону 525−025.