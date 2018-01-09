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The Rattlesnakes

The Rattlesnakes

В зимний вечер 19 января в тульском ХЭ выступит группа The Rattlesnakes, известная среди любителей стиля рокабилли. Группа является одной из наиболее профессиональных и творчески активных групп на рокабилли-сцене России, а их альбомы издаются даже в Европе. The Rattlesnakes — одни из немногих, кто смог внести в этот консервативный жанр что-то своё и не уступает по своей игре европейским и американским артистам.

Вход свободный. Бронь столов по телефону 525−025.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
19 января 2018, пятница
22:00
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