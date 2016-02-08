The Magnetix — классическое трио из Тулы, которое сделало себе имя буквально за пару месяцев после основания. Эти трое парней расшевелили мировую сайкобилли-сцену, выпустив в марте 2011 года свою первую долгоиграющую пластинку «The Magnetix».

На волне успеха и самых лестных отзывов европейских и американских критиков, было решено не тратить впустую время и выпустить в том же 2011-м второй альбом «BOO-BOP-A-BOO», ставший ещё более успешным. С этого момента The Magnetix стали регулярными хэдлайнерами на крупнейших европейских рокабилли-сайкобилли-фестивалях и на ивентах по дроугую сторону Атлантического океана.