Сергей Жилин

Сегодня он выступает в Москве, а завтра летит на Дальний Восток. Один за другим сменяются шоу с участием оркестра на Первом канале. С коллективом этого виртуозного музыканта сотрудничают десятки звезд — Лара Фабиан, Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Анжелика Варум, Леонид Агутин и многие другие. «Фонограф» Сергея Жилина по праву считается самым востребованным оркестром страны!

«Let It Snow!» — ежегодная программа Сергея Жилина. Традиционно она звучит в середине декабря или начале января, когда город мерцает миллионами праздничных огней, а в воздухе витает едва уловимый хвойный аромат. Именно в эти дни нам так хочется верить в волшебство и подпевать рождественским песням, которые слышны буквально отовсюду. «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» — помните этот припев? Невероятно, но ему уже больше 70 лет! Безусловно, одноименная песня прозвучит и в этот зимний вечер — наряду с другими рождественскими джазовыми стандартами. А за окном — пусть идет снег! И каждый из нас обязательно поверит в новогоднее чудо.