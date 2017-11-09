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СаваИгнатич

СаваИгнатич

Группа «СаваИгнатич» представит новогоднюю программу «Открытый космос».

Это качественная музыка о любви на стыке поп и русского шансона.

В разное время песни проекта «СаваИгнатич» находились в ротации радиостанций «Ретро ФМ», «Милицейская волна», «Радио Ваня», «Дорожное радио» и «Русское радио». В 2015 году песни «Черноокая» и «Поверили» попали в сборник «Музей шансона». В марте 2016 года проект «СаваИгнатич» стал победителем всероссийского музыкального конкурса среди начинающих исполнителей STARTDIEZ.

Справки по телефону 79−03−86. Билеты от 500 до 1500 Р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
21 декабря 2017, четверг
19:00
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