Saints Cats искренне любят, то, что играют — блюз, блюз-рок, рок-н-ролл. Эта музыка уже более полувека звучит по всему миру и как добротное, изысканное вино остается живой и востребованной. Однако, всеобъемлюще она раскрывается в непосредственном контакте со слушателем. Именно живые выступления способны погрузить в атмосферу неувядающей классики качественно выдержанных песен. Ведь свободное течение звуков и импровизация, как ничто иное передадют чувства и эмоции.

Saints Cats поделятся этой музыкой с вами честно, искренне, по-настоящему.