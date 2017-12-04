афиша
афиша
Регистрация
Рождество в стиле джаз

Рождество в стиле джаз

В самый разгар новогодних праздников музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает вас погрузиться в атмосферу эпохи джазовой лихорадки.

Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова представит свою специальную программу «Щелкунчик», состоящую из шедевров русской классики в интерпретации знаменитых свинговых оркестров прошлого столетия. В своих выступлениях ансамбль использует оригинальные партитуры и старинные инструменты, что позволяет создавать звучание, соответствующее настроению начала и середины ХХ века.

Заглавие концерта — отсылка к сюите «Щелкунчик», написанной к Рождеству 1960 года известными джазовыми музыкантами Дюком Эллингтоном и Билли Стрейхорном. Это произведение, состоящее из джазовых эскизов на мелодии одноименного балета Петра Ильича Чайковского, прозвучит для гостей нашего Дома культуры.

Коллектив Большого Джазового Оркестра состоит из молодых профессиональных музыкантов — лауреатов многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей, солистов известных джазовых бэндов Москвы, студентов и выпускников ведущих музыкальных вузов России. Некоторые участники ансамбля хорошо знакомы яснополянской публике: в 2016 году секстет Петра Востокова создавал музыкальные иллюстрации для лекций в рамках цикла «Живой звук: история джаза в словах и нотах». В том же году Большой Джазовый Оркестр открывал XIV Международный фестиваль Крапивы в селе Крапивна Щекинского района.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 700 Р.

Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского») или доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а).

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
7 января 2018, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.