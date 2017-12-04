Рождество в стиле джаз

В самый разгар новогодних праздников музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает вас погрузиться в атмосферу эпохи джазовой лихорадки.

Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова представит свою специальную программу «Щелкунчик», состоящую из шедевров русской классики в интерпретации знаменитых свинговых оркестров прошлого столетия. В своих выступлениях ансамбль использует оригинальные партитуры и старинные инструменты, что позволяет создавать звучание, соответствующее настроению начала и середины ХХ века.

Заглавие концерта — отсылка к сюите «Щелкунчик», написанной к Рождеству 1960 года известными джазовыми музыкантами Дюком Эллингтоном и Билли Стрейхорном. Это произведение, состоящее из джазовых эскизов на мелодии одноименного балета Петра Ильича Чайковского, прозвучит для гостей нашего Дома культуры.

Коллектив Большого Джазового Оркестра состоит из молодых профессиональных музыкантов — лауреатов многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей, солистов известных джазовых бэндов Москвы, студентов и выпускников ведущих музыкальных вузов России. Некоторые участники ансамбля хорошо знакомы яснополянской публике: в 2016 году секстет Петра Востокова создавал музыкальные иллюстрации для лекций в рамках цикла «Живой звук: история джаза в словах и нотах». В том же году Большой Джазовый Оркестр открывал XIV Международный фестиваль Крапивы в селе Крапивна Щекинского района.

Вход по билетам. Стоимость билетов — 700 Р.

Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского») или доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а).