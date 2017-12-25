Рождественский джазовый концерт

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает вас провести рождественский вечер в компании Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова. Коллектив дважды исполнит специальную программу «Щелкунчик», состоящую из шедевров русской классики в интерпретации знаменитых свинговых оркестров прошлого столетия.

Заглавие концерта — отсылка к сюите «Щелкунчик», написанной к Рождеству 1960 года известными джазовыми музыкантами Дюком Эллингтоном и Билли Стрейхорном. Это произведение, состоящее из джазовых эскизов на мелодии одноименного балета Петра Ильича Чайковского, прозвучит для гостей Дома культуры.

На своих концертах Большой Джазовый Оркестр старается воссоздать атмосферу эпохи золотой джазовой лихорадки, свинга и километровых очередей в танцевальные залы. Репертуар ансамбля состоит из музыки разных стилей и направлений — от свит-джаза 20-х годов до рок-музыки 70-х. Но основное предпочтение коллектив отдает произведениям эры больших оркестров 30−40 годов. По мнению лидера джаз-бэнда, музыка этого периода — одно из наивысших достижений в культуре прошлого века.

Чтобы добиться аутентичного джазового звучания, музыканты разыскивают оригинальные партитуры и используют оригинальные старинные инструменты. Например, Петр Востоков играет на трубе, которой исполнилось сто лет.

Стоимость билетов — 700 рублей.