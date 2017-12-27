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От всей души

От всей души

Музей Белобородов приглашает на праздничный концерт, приуроченный встрече Нового года «От всей души».

Вновь в Мемориальном музее выступит ансамбль гармонистов «Озорные переборы». Артисты представят лучшие новогодние композиции, которые зададут настрой на предстоящие праздники. В репертуаре ансамбля «Озорные переборы» популярные мелодии: русские народные песни, наигрыши, плясовые, советские хиты. Коллектив неоднократно принимал участие в программе «Поле чудес». На выступлениях ансамбля зрители отмечают яркость, оригинальность, задор, профессионализм участников. Концерты ансамбля «Озорные переборы» — это всегда праздник для посетителей музея!

Стоимость участия — 50 рублей.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
30 декабря 2017, суббота
12:00
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