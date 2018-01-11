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Виртуальный концертный зал: от Ламанша до Гибралтара с волынкой

Виртуальный концертный зал: от Ламанша до Гибралтара с волынкой

В рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» состоится онлайн-трансляция из Камерного зала Московской государственной филармонии.

В концерте примут участие:

  • Владимир Лазерсон (волынки: бордер-пайпс, смолл-пайпс, илен-пайпс, бинюкос, бинюбраз, флейты, шалюмо, шалмей, бомбарда, ирландский бубен)
  • Сергей Романенков (волынки: смолл-пайпс, хайленд-пайпс)
  • Татьяна Авилова (скрипка)
  • Жанна Чекунова (гитара)

Владимир Лазерсон — первый профессиональный музыкант-исполнитель на волынке в нашей стране — с давних пор занимается этнической музыкой, преимущественно традиционно кельтской (шотландская, ирландская, бретонская, валлийская и другая), а также средневековой музыкой Западной Европы.

Музыкант владеет множеством других музыкальных инструментов: на своих концертах он играет на лютне, мандоре, банджо, гитаре, далсимере, продольной и поперечной флейте, свирели, шалюмо, шалмее, бомбарде, варгане, различных ударных инструментах.

Цена билета 50 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
22 января 2018, понедельник
19:00
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