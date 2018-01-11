Виртуальный концертный зал: от Ламанша до Гибралтара с волынкой

В рамках всероссийского проекта «Виртуальный концертный зал» состоится онлайн-трансляция из Камерного зала Московской государственной филармонии.

В концерте примут участие:

Владимир Лазерсон (волынки: бордер-пайпс, смолл-пайпс, илен-пайпс, бинюкос, бинюбраз, флейты, шалюмо, шалмей, бомбарда, ирландский бубен)

Сергей Романенков (волынки: смолл-пайпс, хайленд-пайпс)

Татьяна Авилова (скрипка)

Жанна Чекунова (гитара)

Владимир Лазерсон — первый профессиональный музыкант-исполнитель на волынке в нашей стране — с давних пор занимается этнической музыкой, преимущественно традиционно кельтской (шотландская, ирландская, бретонская, валлийская и другая), а также средневековой музыкой Западной Европы.

Музыкант владеет множеством других музыкальных инструментов: на своих концертах он играет на лютне, мандоре, банджо, гитаре, далсимере, продольной и поперечной флейте, свирели, шалюмо, шалмее, бомбарде, варгане, различных ударных инструментах.

Цена билета 50 Р.