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Оперный мир Чайковского

Оперный мир Чайковского

В середине XIX века в Веневском уезде Тульской губернии располагалось имение баронов фон Мекк. Здесь, в конце 1880-х, знаменитая меценатка Надежа Филаретовна фон Мекк построила дворец в романском стиле. Ряди исследователей считает, что в этом дворце некоторое время жил Петр Ильич Чайковский…

Имя фон Мекк навсегда осталось в истории русской музыкальной культуры. Надежда Филаретовна покровительствовала музыкантам и, прежде всего – Петру Ильичу Чайковскому, творчество которого высоко ценила. Чайковский и фон Мекк никогда не встречались, но вели активную переписку. Их эпистолярный роман продолжался почти 14 лет…

В первом отделении, посвященном тайнам старой усадьбы и истории взаимоотношений Чайковского и баронессы фон Мекк, прозвучат фрагменты оперы «Евгений Онегин».

В программу второго отделения включены фрагменты из опер П.И. Чайковского: «Пиковая дама», «Чародейка», «Иоланта».

Исполнители:

  • Солисты оперной студии. Художественный руководитель Лариса Деева
  • Тульский государственный хор. Художественный руководитель Александр Соловьёв. Главный дирижёр Георгий Августинович
  • Камерный ансамбль «Bella-musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов

Цена билета:  250-350 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
Тел.:
10 февраля 2017, пятница
18:30
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