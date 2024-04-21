Девы, берегите репутацию, Овны, меняйте работу!

Овен (21.03−20.04): На этой неделе возникнет желание принимать бесповоротные, радикальные решения. Вероятно, возникнет необходимость исследовать вопросы пользования совместным капиталом, распределения прибыли, акционирования, актуализируются проблемы налогообложения, пошлин, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Хороший период для усовершенствования производства, внедрения новых методик. Возможно получение неприятных сведений, особенно касающихся Ваших родственников или приятелей. Вы склонны утверждать господство своих идей и интересов.

Про деньги. Возможны денежные поступления в начале недели, но, видимо, меньше, чем вы ожидали. Не пора ли задуматься о смене работы? В пятницу лучше повременить с покупками.

Про любовь. Вы будете пользоваться большим успехом у противоположного пола. Однако, пребывая в иллюзиях по поводу своей сверхпопулярности, вы рискуете упустить свой шанс на реальные и весьма сильные и искренние чувства.

Про интим. Вам захочется быть для любимого человека легким ветерком. Едва касаться его кожи подушечками пальцев, блуждать неслышно в хитросплетениях тела, обводить его контуры вновь и вновь. Безусловно, вашему драгоценному подобное обращение понравится, но имейте в виду: он с большей долей вероятности разомлеет и заснет, нежели преисполнится томления страсти.

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: нет.

Телец (21.04−21.05): Вас ждет динамичное утверждение своих идей и планов. Хорошее время для конструктивного обсуждения, полезных споров. Максимум общения, возможны успешные деловые поездки и контакты. Эффективность Ваших усилий высока. Период благоприятен для подписания контрактов, важных документов, выработки деловой стратегии. Ваши инициативы будут оценены по достоинству.

Про деньги. Финансовая стабильность повышает ваше настроение, однако не стоит тратить деньги направо и налево. При заключении договоров будьте дипломатичны, иногда просто необходимо идти на компромиссы и думать не только о своей прибыли.

Про любовь. Начало недели не сулит скопления грозовых туч у вас над головой, однако в четверг постарайтесь не предъявлять завышенных требований к любимому человеку. Обойдитесь без критики и сравнений.

Про интим. Для Тельцов настало время подведения итогов, окончательных выяснений отношений и предельно откровенных разговоров о том, как обстоят дела на сексуальном фронте. Интимный быт требует тщательного пересмотра и генеральной уборки, которую некуда уже откладывать:

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе излишний оптимизм и финансовая экстравагантность, готовность многое принять на веру могут подвести Вас. Проявляются различия в образовательном уровне и мировоззренческих позициях между Вами и теми, с кем Вам приходится работать. Ваши предубеждения и некоторые предрассудки могут помешать принять Вам правильное решение, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Финансовые и деловые ожидания не оправдаются. Реализация проектов может оказаться неоправданно дорогостоящей. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания.

Про деньги. Удачная неделя, финансовое положение стабильно. Возможны интересные предложения от партнеров. Вы сможете выбрать оптимальный график работы. И вам еще и добавят зарплату.

Про любовь. Хоть вы и упрямы, но вашему терпению можно позавидовать, правда, если вас довести… В общем, этого лучше не делать. И личная жизнь вас порадует.

Про интим. Для Близнецов неделя насыщена пастельными тонами и удивительно умиротворяющим настроением. Прикупите по такому случаю огромную связку воздушных шаров и шампанского и пригласите вашего спутника жизни на прогулку. После того, как вместе с шарами вас ветер чуть не унесет в небо, вы оба почувствуете огромную всепоглощающую нежность и не сможете друг от друга оторваться.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 27.

Рак (22.06−22.07): Спокойствие и эмоциональная устойчивость на этой неделе помогут Вам решить многие дела, хотя существенного влияния на деловую сферу этот период не оказывает. Прислушивайтесь к советам женщин — сотрудниц и родственниц. Их дела могут на время отвлечь, но это Вас не отяготит. Удачно складываются деловые отношения с женщинами, другие деловые контакты, короткие поездки и решение вопросов с недвижимостью. Хорошо принимать в гостях нужных людей.

Про деньги. В целом неделя в финансовом плане обещает быть стабильной. Вы сможете привести все свои дела в идеальный порядок. В четверг вероятны денежные поступления, причем крупные. В субботу стоит пройтись по магазинам.

Про любовь. Вам хочется уединиться, погрузиться в свои ощущения. Попробуйте, только своей отстраненностью, не оттолкните любимого человека. Лучше лишний раз его обнять.

Про интим. Раков все больше возбуждают коллеги по офису, независимо от пола, ранга и даже внешнего вида. Разгадка подобной странности проста — на вас исключительно сильно будет влиять статическое электричество, таящееся в местах обитания компьютеров, принтеров и других офисных устройств. В общем, если хотите секса дома, стаскивайте в кучу ноутбук-микроволновку-пылесос, сгодится даже нехитрый фен — и наслаждайтесь, наслаждайтесь от всей души!

Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 28.

Лев (23.07−23.08): Свобода в ближайшее время нужна на работе. Вы не сможете вписываться в рамки, выносить поучений начальников. При этом Вы можете проявить в профессии изобретательность, выступить, например, с рационализаторским предложением. Это будет воспринято положительно, могут завязаться дружеские отношения с начальством или сослуживцами. Но в то же время может быть неожиданное увольнение, например, попадание под сокращение. События этой недели могут плохо отразиться на Вашем здоровье. Возможны неожиданные болезни, которые не диагностируются.

Про деньги. Возможно появление неофициального источника доходов, однако больших денег он пока приносить не будет. Затишье в финансовой сфере может огорчить вас. Поэтому очень важно четко распланировать все необходимые траты.

Про любовь. Вам сейчас сопутствует удача в личной жизни. Ваша общительность и обаяние позволят вам завязать новое перспективное знакомство.

Про интим. Львам не стоит тратить свое время на попытки добиться взаимности от человека, который дышит к вам почти что «ровно». Ничем интересным это не закончится. Лучше поищите новый объект для страсти — это более перспективно. Кстати, звезды подсказывают вам обратить свой взор в духовную сторону. Возможно, среди йогов, даосистов и прочих приверженцев осознанности вы найдете отличного партнера.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 25.

Дева (24.08−23.09): Это очень удачное время, дает возможность изменить домашние условия к лучшему. Возможен переезд, получение квартиры, покупка дома или дачного участка, новой мебели и всяческих предметов комфорта, ремонт квартиры и т. д. В доме изобилие, которым Вы гордитесь, считая, что у Вас все лучшее, жена и дети тоже. А вы дома всеми любимы и уважаемы. Возможный дефицит материальных благ компенсируется стремлением распространить свой непререкаемый авторитет на домашних.

Про деньги. Возможны крупные траты на детей или родителей. Постарайтесь беречь свою деловую репутацию, не опаздывайте, не пропускайте сроки сдачи проектов. Четверг удачен для заключения сделок.

Про любовь. После встречи в начале недели вам покажется, что вот, наконец, вы нашли того, кого искали всю жизнь. Вы вспыхните и загоритесь, словно факел. Однако это может оказаться временным увлечением.

Про интим. Выпутываться из неприятной ситуации, в которую наверняка попадут Девы, проще всего окажется с привлечением эротически-любовных маневров. Так, если вас вызвал к себе начальник и начал выговаривать за опоздания, пожалуйтесь ему на невероятной силы приступы сексуального желания по утрам. Когда вы не знаете — на кого бросаться? Не забудьте мечтательным голосом добавить, что «вот если бы со мной рядом был такой мужчина, как вы, Алексей Петрович».

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Вы будете склонны потакать своим прихотям и в погоне за чрезмерными удовольствиями — забыть о работе или своих обязанностях. Вы испытываете недостаток трудолюбия и экстравагантные порывы, расточительство. Все это может привести к убыткам, хотя и несущественным. Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания. Невыполнение обещаний влияет на популярность и отношение начальства. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Выполнение планов лучше отложить. Высокопоставленные лица, светские особы могут счесть Вас безвкусным и вульгарным, поэтому не стоит искать их покровительства.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, лишь решение вопросов, связанных с недвижимостью, может вылиться в неожиданные дополнительные расходы. Но в целом всё сложится в вашу пользу.

Про любовь. Вас ждет внезапное и весьма перспективное знакомство. Искра любви вспыхнет в вашем сердце. Это так романтично… Воскресенье благоприятно для встреч и свиданий.

Про интим. Сердце Весов на этой неделе может похитить человек, связанный с музыкой или театром — возможно, напрямую, возможно, опосредованно. Зачарованные этими древними искусствами, Весы, словно послушные овечки за пастухом, пойдут за «музыкантом» куда угодно. Лишь бы без перерыва услаждать свой слух — и помогать «настраивать инструмент»!

Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: 23.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя эта в позитивном плане творческой работы. Хобби и дети требуют пристального внимания. Творческий успех только при наличии системы. Дети увлекаются тем же, чем их родители. Возможны резкие повороты в отношениях с детьми. Рушатся любовные отношения, а взамен возникают новые, но и те, и другие могут быть странными. А могут вернуться прежние любимые или любовники, но отношения станут другими. Вас ждут крупные выигрыши в лотерею или спортлото, но по разработанной самим человеком системе. В негативном плане бесконечные разрывы и разрушения в любви.

Про деньги. В начале недели вам удастся хорошо заработать. Ваш авторитет возрастет, начальство будет с вами считаться. В среду будут удачны покупки.

Про любовь. В личной жизни Фортуна улыбается вам. Размолвки и выяснения отношений останутся позади, а впереди романтика свиданий. Будьте нежнее и откровеннее.

Про интим. Для Скорпионов самым наилучшим вариантом времяпрепровождения с пользой и «огоньком» станет очередная шумная вечеринка для «своих». Закуски и алкоголь подайте по минимуму, а все внимание сосредоточьте на медленном «подогревании» сексуального воображения гостей. Хорошим вариантом станут «живые картины» с эротическим подтекстом. Попросите приглашенных изобразить как можно сексуальнее «цветок, собирающий росу» или «паука, завлекающего очередную бабочку».

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Вас ждет хаос на работе, в отношениях с сослуживцами, а при уходе с работы может начаться цикл скитаний в поисках работы. Если Вы имеете медицинскую профессию, может проявиться необычная интуиция в диагностике или целительские способности в лечении больных. Сознание высокого долга и самопожертвование могут заставить человека взять на себя тяжелые, но малооплачиваемые обязанности. Также Вы можете столкнуться в профессии с нечестностью и двуличием сослуживцев или неблагодарных больных. Могут возникнуть странные болезни.

Про деньги. На этой неделе важно контролировать сферу финансов, постарайтесь избавиться от иллюзии, что у вас много денег. Хорошо бы не транжирить кредитные карты.

Про любовь. Можно не заметить мелкие неприятности и создать вокруг себя островок любви и гармонии. Выходные пройдут особенно романтично.

Про интим. Стрельцов настолько увлечет идея обновления их жилища, что их активные перестановки, несомненно, захватят и область интимного. Возможно, что вам вообще на какое-то время захочется обойтись без кровати — а вместо нее соорудить любовное ложе из кучи матрасов и подушек.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 27.

Козерог (22.12−20.01): Постарайтесь правильно расставить приоритеты. В первую половину недели Вы будете чувствовать себя вправе вмешиваться в ход событий и с удовольствием проявите лидерские качества в сложных ситуациях. Будет лучше, если Ваша активность не рассеется и Вы позаботитесь о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить Ваш социальный статус.

Про деньги. Финансовое положение позволяет не только думать о хлебе насущном, но и приобрести что-то необходимое для вас. Не жалейте средств на лечение и образование. А вот в ресторан можно и не ходить.

Про любовь. Сейчас не лучшая полоса в вашей личной жизни. Может быть, стоит критически посмотреть на себя, поразмыслить над своими поступками и причинами неудач.

Про интим. Необычное применение для совершенно обыденных вещей будут придумывать Козероги. Главное, внимательно отнеситесь к безопасности, а то, знаете ли, многие хирурги открыто хвастаются весьма нестандартной коллекцией интимных «игрушек», извлеченных из самых интимных мест…

Благоприятные дни: 22, 27; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Возможен творческий всплеск, успех в торговле, бизнесе, спекулятивной деятельности, удачные финансовые сделки, предприимчивость. Успехи в публичных выступлениях, на сцене, в преподавании. Вы ярки и привлекательны, заметны для противоположного пола. В любви сплошные удачи, в это время можно начать много хороших дел. Творческие начинания перспективны. Возможно распыление энергии на страсти, любовные приключения и удовольствия. Может завязаться безумная любовь. На выходных возникнут сложности в отношениях с детьми.

Про деньги. Желательно пристально следить за своими расходами. В среду могут поступить интересные финансовые предложения, которые весьма перспективны. В воскресенье, похоже, придется работать.

Про любовь. Может появиться страх перед потерей свободы. Вы будете склонны размышлять, сопоставлять, в то время как необходимо просто прислушаться к своим чувствам. Похоже, вам пока не нужны серьезные отношения.

Про интим. Водолеи должны тщательно выбирать стиль одежды и макияж. И наилучшим вариантом, обеспечивающим вам успех, окажется имидж вечерней бабочки. Но не той, что носится по ночным улицам в поисках мужчин, а той, что порхает на вечеринках, блистая своей красотой. И уходит она неизменно одна — потому что она очень и очень любит себя.

Благоприятные дни: 27, 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе Ваши энергия и решительность направлены на конструктивное решение многих задач. Способность динамичного планирования, координации действий и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. Хорошее время для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Максимум контактов, возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания недолгосрочных контрактов.

Про деньги. К новой информации, которая поступит в понедельник, стоит прислушаться, но ее необходимо будет проверить. Среда — хороший день для вложения средств в недвижимость. В воскресенье не исключены ссоры в семье из-за денег.

Про любовь. Постарайтесь не давать повода для ревности своему избраннику, даже безобидная, на первый взгляд, ситуация грозит спровоцировать конфликт. Не испытывайте чувства на прочность.

Про интим. У вас будет все получаться само собой, словно по мгновению ока. Это, конечно, не значит, что вас ожидает миллион оргазмов за пять минут безо всяких усилий с вашей стороны. Но звезды складываются так, что любая сложная поза или ухищрения в оральном сексе принесут очень сладкие и спелые плоды.

Благоприятные дни: 24, 27; неблагоприятные: 26.