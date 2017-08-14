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Новогодний концерт-оливье

Новогодний концерт-оливье

Артисты и коллективы филармонии приглашают вас на новогодний концерт в кафе-гостиную.

Фирменный рецепт праздничного блюда: хорошая музыка, талантливые артисты и доверительное общение со зрителем. И, конечно, обязательные атрибуты Нового года: елочка, хлопушки, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка…

Ингредиенты традиционные, однако хорошая хозяйка, как известно, старается никогда не повторяться и каждый раз в свое фирменное блюдо добавляет нечто новое и оригинальное. Искусство и кулинарию сближает творческое начало. В Тульской областной филармонии — отличные «повара», они знают, как удивить и порадовать своих гостей. При этом главное правило приготовления новогоднего салата-оливье от кафе-гостиной остается неизменным: в его состав входят только самые лучшие, самые яркие и талантливые номера.

Цена билета: 700 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 декабря 2017, суббота
17:00
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